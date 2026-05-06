۷۶ساختمان در زنجان به دلیل وقوع تخلفات ساختمانی به شهرداریهامعرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ذبیحیان، با بیان اینکه تعداد ۴۲۲ بازدید از ساختمان های در حال ساخت در سطح استان زنجان انجام گرفته است، گفت: تعداد ۷۶ ساختمان به دلیل وقوع تخلفات ساختمانی به شهرداری معرفی شده است.

وی با اشاره به بازدید از ساختمان های در حال ساخت در استان زنجان، بیان داشت: تعداد ۴۲۲ بازدید از ساختمانهای در حال ساخت در سطح استان انجام گرفته که ۷۶ ساختمان به دلیل وقوع تخلفات ساختمانی به شهرداری معرفی شده است.

ذبیحیان ابراز کرد: از بازدیدهای انجام شده ۱۴۲ بازدید مربوط به پروژه های طرح نهضت ملی مسکن بوده که طبق گزارش بازرسان وضعیت مطلوبی در رعایت مقررات ملی ساختمان داشتند.

رئیس اداره نظام مهندسی مقررات ملی اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: همچنین موارد تخلف ۱۳ نفر از ناظران و مجریان جهت رسیدگی به شورای انتظامی معرفی شده است.

ذبیحیان، با بیان اینکه تعداد ۸۰ بازدید از آزمایشگاههای تخصصی توسط کمیته بازدید متشکل از نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان و بازرس اداره کل انجام شده است، تاکید کرد: علاوه بر امتیاز بندی آزمایشگاه ها، بر عملکرد آنها در رعایت استاندارد روش آزمایش نظارت شد.

وی ابراز کرد: با توجه به گزارش کمیته مذکور به ۶ آزمایشگاه تذکر داده شد و موارد تخلف ۳ آزمایشگاه به شورای انتظامی سازمان ارسال شده و همچنین پروانه ۳ آزمایشگاه نیز تعلیق موقت شد.