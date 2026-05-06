باباحسنی: روند اجرای پروژه احداث درمانگاه دیلم تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه در حال احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان دیلم در جریان جزئیات اجرایی این پروژه قرار گرفت.

وی با اشاره به خرید و تأمین تجهیزات اصلی از جمله پست کامپکت، دیزل ژنراتور، چیلر، آسانسور، هوارسان، کولرهای گازی، شیرآلات و لوازم بهداشتی، گفت: تاسیسات موتورخانه نیز به طور کامل انجام شده و مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد.



معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم بر تسریع در اتمام عملیات محوطه و رفع موانع احتمالی برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این مرکز درمانی تأکید کرد.

وی گفت: این درمانگاه با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع در دو طبقه به همراه خرپشته احداث می‌شود و هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی کلی ۸۳ درصد برخوردار است.

وی همچنین از پیشرفت ۳۰ درصدی عملیات محوطه‌سازی، احداث پارکینگ و دیوارهای پیرامونی بازدید کرد.

بر اساس گزارش پیمانکار، عملیات ابنیه در مرحله نازک‌کاری بوده و کاشی‌کاری کف و بدنه ۹۰ درصد، گچ‌کاری ۸۵ درصد، تاسیسات برقی ۸۵ درصد و تاسیسات مکانیکی ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.