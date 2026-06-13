به گزارش خبرنگار مهر، بازار لوازم خانگی در روزهای میانی خرداد ۱۴۰۵ همچنان با رکود دستوپنجه نرم میکند. بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از مراکز اصلی فروش لوازم خانگی نشان میدهد اگرچه ویترین فروشگاهها مملو از انواع کالاهای داخلی و خارجی است، اما تعداد خریداران نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی داشته و بسیاری از فروشندگان از افت فروش و کاهش قدرت خرید خانوارها گلایه دارند.
در بازار، نخستین موضوعی که توجه مشتریان را جلب میکند، قیمتهای بالای کالاهاست. فعالان صنفی میگویند طی ماههای اخیر قیمت بسیاری از محصولات از جمله یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون چندین بار تغییر کرده است. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینههای تولید و نوسانات اقتصادی از مهمترین عواملی است که تولیدکنندگان برای تعدیل قیمتها عنوان میکنند.
لوازم خانگی در منطقه قرمز قیمت
بر همین اساس بررسی قیمتها در بازار نشان میدهد خرید لوازم خانگی برای بسیاری از خانوارها به یک هزینه سنگین تبدیل شده است؛ به عنوان نمونه، یخچال و فریزر ۴۰ فوت پاکشوما حدود ۱۴۲ میلیون تومان، یخچال ساید بای ساید ۲۸ فوت ایکسویژن ۱۱۹ میلیون تومان و یخچال فریزر ۲۶ فوت همین برند ۸۲ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. همچنین یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۸ فوت اسنوا با قیمت ۱۹۹ میلیون تومان و مدل ۲۹ فوت دوو با قیمت ۲۱۷ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
در بخش برندهای خارجی، قیمتها فاصله چشمگیری با نمونههای داخلی دارد؛ یخچال ساید بای ساید ۳۰ فوت سامسونگ به حدود ۵۵۰ میلیون تومان رسیده و یخچال فریزر این برند نیز با قیمت ۳۶۵ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین یخچال فریزر ساید بای ساید ۳۰ فوت الجی حدود ۴۱۸ میلیون تومان قیمت دارد.
وضعیت در بازار ماشینهای لباسشویی نیز تفاوت چندانی ندارد. ماشین لباسشویی ۹ کیلوگرمی اتوماتیک الجی بسته به مدل بین ۱۱۶ تا ۱۵۴ میلیون تومان قیمت دارد. ماشین لباسشویی سامسونگ ۹۹ میلیون تومان، پاکشوما ۸۳ میلیون تومان، جیپلاس ۹۸ میلیون تومان و اسنوا ۱۰۱ میلیون تومان به فروش میرسند. این ارقام نشان میدهد حتی خرید یک ماشین لباسشویی برای بسیاری از خانوارها به سرمایهای قابل توجه نیاز دارد.
در بازار ماشین ظرفشویی نیز قیمتها در سطوح بالایی قرار گرفتهاند. ماشین ظرفشویی ۱۵ نفره پاکشوما بین ۸۷ تا ۱۰۵ میلیون تومان قیمت دارد. مدل ۱۴ نفره دوو ۱۰۳ میلیون تومان، الجی ۱۷۵ میلیون تومان و بوش حدود ۱۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند.
بررسی قیمت سایر کالاهای پرمصرف خانگی نیز از تداوم روند افزایشی حکایت دارد. اجاق گاز پنج شعله اسنوا ۹۱ میلیون تومان و مدل مشابه آلتون ۷۹ میلیون تومان قیمت دارد. در بخش تلویزیون نیز تلویزیون ۵۵ اینچ دوو با قیمت ۷۶ میلیون تومان، تلویزیون ۶۵ اینچ الجی ۱۸۳ میلیون تومان، تلویزیون ۴۳ اینچ جیپلاس ۷۹ میلیون تومان و تلویزیون ۵۰ اینچ آپلاس ۶۲ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین قیمت جاروبرقی بوش به ۳۵ میلیون تومان رسیده و جاروبرقیهای پارسخزر و پاکشوما به ترتیب حدود ۱۸ و ۱۵ میلیون تومان قیمت دارند.
یکی از فروشندگان بازار لوازم خانگی میگوید: «بسیاری از مشتریان پس از شنیدن قیمتها از خرید منصرف میشوند. در گذشته خانوادهها برای نوسازی لوازم منزل برنامهریزی میکردند، اما امروز اغلب فقط در صورت خرابی کامل وسیله به فکر جایگزینی آن میافتند.»
فروشنده دیگری میگوید: «مشتری برای پرسیدن قیمت زیاد داریم، اما تعداد افرادی که خرید میکنند بسیار کمتر شده است. بسیاری از خانوادهها خریدهای ضروری را هم به تعویق میاندازند و منتظر ثبات قیمتها هستند.»
تعمیر به جای خرید
همچنین مشاهدات میدانی نشان میدهد خرید اقساطی بیش از گذشته مورد استقبال قرار گرفته است. بسیاری از فروشگاهها برای جذب مشتری، شرایط متنوعی از جمله فروش اقساطی و پرداخت بلندمدت را ارائه میکنند، اما به گفته فروشندگان، این روشها نیز نتوانسته رونق را به بازار بازگرداند. به اعتقاد آنها فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت لوازم خانگی در سال جاری بیش از گذشته شده و همین موضوع تقاضا را به شدت کاهش داده استفاصله میان درآمد خانوارها و قیمت لوازم خانگی در سال جاری بیش از گذشته شده و همین موضوع تقاضا را به شدت کاهش داده است.
در بخش کالاهای بزرگ خانگی، بسیاری از خانوادهها ترجیح میدهند به جای تعویض وسایل قدیمی، آنها را تعمیر کنند. تعمیرکاران نیز از افزایش مراجعات برای تعمیر یخچال، لباسشویی و سایر لوازم خانگی خبر میدهند. با این حال، افزایش هزینه قطعات و خدمات تعمیر باعث شده این گزینه نیز برای برخی خانوارها پرهزینه باشد.
نکته قابل توجه آنکه کالا در بازار کم نیست و مشکل اصلی در سمت تقاضا قرار دارد. فروشندگان میگویند اکثر برندهای داخلی محصولات خود را به بازار عرضه کردهاند و از نظر موجودی کالا کمبودی وجود ندارد، اما کاهش قدرت خرید باعث شده حجم معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری داشته باشد.
بررسی تغییر قیمتها در کارگروه تنظیم بازار
در همین حال، زمزمههای تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد. ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از بررسی درخواست تولیدکنندگان برای بازنگری قیمت برخی محصولات خبر داده است. وی با اشاره به اینکه ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر و تلویزیون در گروه دوم کالاها قرار دارند، گفت: «قیمت این کالاها با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین میشود و تمامی نرخها بر مبنای ضوابط قیمتگذاری مصوب مورد بررسی قرار میگیرد.»
سالاری همچنین اعلام کرد درخواستهایی از سوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی برای بازنگری قیمتها به سازمان حمایت ارائه شده و بررسیهای کارشناسی در این زمینه در حال انجام است تا قیمتهایی متناسب با ضوابط و مقررات تعیین و پس از تصویب اجرایی شود.
به گزارش مهر، فعالان صنفی معتقدند بازار لوازم خانگی در شرایطی قرار گرفته که نه فروشندگان چشمانداز روشنی از آینده دارند و نه خریداران نسبت به ثبات قیمتها اطمینان پیدا کردهاند. همین بلاتکلیفی، رکود بازار را عمیقتر کرده و موجب شده بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش درآمد مواجه شوند.
بازار لوازم خانگی در بهار ۱۴۰۵ تصویری متناقض را به نمایش گذاشته است؛ از یک سو تنوع کالا و عرضه مناسب در فروشگاهها و از سوی دیگر کاهش توان خرید خانوارها و افت محسوس تقاضا. به نظر میرسد تا زمانی که ثبات بیشتری بر بازار حاکم نشود و قدرت خرید مصرفکنندگان بهبود نیابد، رکود فعلی همچنان مهمان بازار لوازم خانگی خواهد بود.
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