۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

پرونده ۱۰ساله تعاونی مسکن در کرمانشاه حل شد

کرمانشاه - رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از حل پرونده تعاونی مسکن فرمانداری پس از سال‌ها خبر داد و گفت این اقدام از بروز هزاران پرونده قضایی جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه در جلسه تقدیر از مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه‌ای، از تعیین تکلیف یکی از پرونده‌های مهم و طولانی‌مدت استان خبر داد.

شهرام کرمی با اشاره به سابقه این پرونده اظهار کرد: این موضوع نزدیک به یک دهه دستگاه‌های اجرایی را درگیر کرده بود و بیش از ۱۵۰ قطعه زمین به‌دلیل محدودیت‌های قانونی امکان صدور سند و ساخت‌وساز نداشتند.

وی افزود: در این مدت، به‌دلیل واگذاری برخی قطعات به افراد دیگر، تعداد ذی‌نفعان به حدود ۷۰۰ نفر افزایش یافت و زمینه بروز تخلفات و تشکیل پرونده‌هایی با موضوعاتی همچون کلاهبرداری و فروش مال غیر فراهم شد.

جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های گسترده قضایی

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: با ورود به‌موقع و تشکیل کارگروه تخصصی، تلاش شد از گسترش مشکلات و ایجاد پرونده‌های متعدد جلوگیری شود.

کرمی ادامه داد: در این فرآیند، با برگزاری جلسات کارشناسی و اتخاذ راهکارهای حقوقی و فنی، زمینه حل مسئله فراهم شد و از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی پیشگیری به عمل آمد.

وی مهم‌ترین دستاورد این اقدام را جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های مردم دانست و گفت: با این اقدام از اتلاف بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه جلوگیری شد.

تأکید بر رضایتمندی مردم و مقابله با فساد

کرمی همچنین جلوگیری از شکل‌گیری حدود هزار پرونده قضایی، کاهش جرائم مرتبط و پیشگیری از بروز نارضایتی‌های اجتماعی را از دیگر نتایج این اقدام برشمرد.

وی با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد: مدیران باید برای حل مشکلات مردم از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند و دستگاه قضایی نیز از مدیران فعال و دلسوز حمایت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: ایجاد رضایتمندی عمومی و تسهیل امور مردم از اولویت‌های مهم است و در کنار آن، مقابله با فساد و تبعیض نیز با جدیت دنبال می‌شود.

الگویی از هم‌افزایی دستگاه‌ها

در ادامه این جلسه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز با اشاره به همکاری دستگاه‌ها گفت: این تجربه نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی بین دستگاه قضایی و اجرایی در حل مشکلات مردم است.

وی تأکید کرد: بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی با اقدام به‌موقع و پیشگیرانه قابل حل است و می‌توان از ورود آن‌ها به چرخه قضایی جلوگیری کرد.

در پایان این نشست، از مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه به‌دلیل همکاری در حل این پرونده با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

