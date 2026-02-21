نشست مشترک قضایی و اجرایی کرمانشاه برای پیشگیری از فروش مال غیر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پیشگیرانه با محوریت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه فروش مال غیر و پیشفروش غیرقانونی آپارتمانها بعد از ظهر شنبه با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، شهردار کرمانشاه و نمایندگان دستگاههای مرتبط، با هدف بررسی راهکارهای کاهش پروندههای مرتبط با تخلفات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان برگزار شد.
در این نشست، کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با فروش مال غیر و پیشفروشهای غیرقانونی، بر ضرورت پیشگیری مؤثر و ورود بهموقع دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری موجود، ناشی از بیتوجهی به الزامات قانونی در تنظیم اسناد و صدور مجوزهاست.
وی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در کاهش اختلافات و جلوگیری از تضییع حقوق مردم دارد، افزود: شفافیت در فرآیندها، رعایت ضوابط قانونی و جلوگیری از صدور مجوزهای خارج از چارچوب، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح و بهموقع به شهروندان تأکید کرد و گفت: آگاهیبخشی عمومی نسبت به الزامات قانونی میتواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و افزایش امنیت حقوقی مردم داشته باشد.
در ادامه این نشست، نیکزاد عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با تبیین ابعاد پیشگیرانه ماده ۱۴ قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات، اظهار کرد: پیشگیری از فروش مال غیر صرفاً با برخورد قضایی محقق نمیشود، بلکه نیازمند اقدامات پیشدستانه، فرهنگسازی حقوقی و نظارت مستمر بر گلوگاههای بروز تخلف است.
وی افزود: نقش شهرداریها و دستگاههای اجرایی در کنترل دقیق فرآیند صدور مجوزهای ساخت، تفکیک و پیشفروش بسیار تعیینکننده است و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی میتواند به کاهش ورودی پروندهها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
در بخش دیگری از این نشست، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه با اشاره به ضوابط قانونی صدور مجوزهای ساختوساز، گفت: شهرداری کرمانشاه خود را ملزم به رعایت دقیق قوانین و مقررات میداند و در چارچوب قانون، از هرگونه همکاری مشترک با دستگاه قضایی برای جلوگیری از تخلفات و پیشفروشهای غیرمجاز استقبال میکند.
وی تقویت نظارت، شفافسازی فرآیندها و تبادل اطلاعات با مراجع قضایی را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق شهروندان دارد.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اطلاعرسانی عمومی و نظارت مستمر بر فعالیتهای مرتبط با ساختوساز و پیشفروش آپارتمانها بهعنوان راهکارهای مؤثر پیشگیری از وقوع جرم تأکید کردند.
