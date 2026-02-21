  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

نشست مشترک قضایی و اجرایی کرمانشاه برای پیشگیری از فروش مال غیر

کرمانشاه - نشست پیشگیرانه با محوریت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه فروش مال غیر و پیش‌فروش غیرقانونی آپارتمان‌ها و با تأکید بر اجرای ماده ۱۴ قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پیشگیرانه با محوریت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه فروش مال غیر و پیش‌فروش غیرقانونی آپارتمان‌ها بعد از ظهر شنبه با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، شهردار کرمانشاه و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، با هدف بررسی راهکارهای کاهش پرونده‌های مرتبط با تخلفات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان برگزار شد.

در این نشست، کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با فروش مال غیر و پیش‌فروش‌های غیرقانونی، بر ضرورت پیشگیری مؤثر و ورود به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری موجود، ناشی از بی‌توجهی به الزامات قانونی در تنظیم اسناد و صدور مجوزهاست.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در کاهش اختلافات و جلوگیری از تضییع حقوق مردم دارد، افزود: شفافیت در فرآیندها، رعایت ضوابط قانونی و جلوگیری از صدور مجوزهای خارج از چارچوب، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع به شهروندان تأکید کرد و گفت: آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به الزامات قانونی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و افزایش امنیت حقوقی مردم داشته باشد.

در ادامه این نشست، نیکزاد عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با تبیین ابعاد پیشگیرانه ماده ۱۴ قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات، اظهار کرد: پیشگیری از فروش مال غیر صرفاً با برخورد قضایی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدامات پیش‌دستانه، فرهنگ‌سازی حقوقی و نظارت مستمر بر گلوگاه‌های بروز تخلف است.

وی افزود: نقش شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کنترل دقیق فرآیند صدور مجوزهای ساخت، تفکیک و پیش‌فروش بسیار تعیین‌کننده است و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

در بخش دیگری از این نشست، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه با اشاره به ضوابط قانونی صدور مجوزهای ساخت‌وساز، گفت: شهرداری کرمانشاه خود را ملزم به رعایت دقیق قوانین و مقررات می‌داند و در چارچوب قانون، از هرگونه همکاری مشترک با دستگاه قضایی برای جلوگیری از تخلفات و پیش‌فروش‌های غیرمجاز استقبال می‌کند.

وی تقویت نظارت، شفاف‌سازی فرآیندها و تبادل اطلاعات با مراجع قضایی را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق شهروندان دارد.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اطلاع‌رسانی عمومی و نظارت مستمر بر فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز و پیش‌فروش آپارتمان‌ها به‌عنوان راهکارهای مؤثر پیشگیری از وقوع جرم تأکید کردند.

کد خبر 6755720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها