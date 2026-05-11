به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین طهماسبی در نخستین جلسه بررسی پروندههای مهم و کثیرالشاکی دادگستری استان یزد با تأکید بر لزوم رصد مستمر پروندههای مهم و کثیرالاطراف اظهار داشت: این پروندهها باید بهصورت مداوم تحت نظارت قرار گیرند تا ضمن انجام دقیق فرایندهای دادرسی، در تعیینتکلیف و صدور آرای متقن نیز تسریع شود.
وی با اشاره به اهمیت کاهش فاصله زمانی بین جرم و مجازات افزود: اثرگذاری رسیدگی قضایی با هدف هشدار و بازدارندگی، در گرو کاهش فاصله زمانی بین وقوع جرم و اجرای مجازات است و بر همین اساس باید تا حد امکان و در عین اتقان، این فاصله کوتاه شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: رعایت حق، انصاف و عدالت، اصل و اولویت نخست در رسیدگی به پروندههاست و نباید قربانی هیچ هدف دیگری شود؛ با این حال، تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی نیز از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
طهماسبی پروندههای مربوط به اغتشاشات دیماه سال گذشته را از جمله پروندههای مهم و مورد مطالبه افکار عمومی دانست و گفت: انتظار میرود تمامی مراحل رسیدگی به این پروندهها، از مرحله تحقیق تا تجدیدنظر که در سطح استان انجام میشود، با پیگیری مستمر و خارج از نوبت دنبال شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این پروندهها، در دیوان عالی کشور نیز شعب ویژهای برای رسیدگی در نظر گرفته شده تا پروندهها با نگاه جامع و دقت مضاعف به سرانجام برسند.
این جلسه با حضور دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت و اطلاعات، معاون قضایی رئیسکل، رئیس دادگاه انقلاب و رئیسکل محاکم شهرستان برگزار شد و وضعیت پروندههای مهم بهصورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نظر شما