سیامک الیاسپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحقق فراتر از انتظار اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه تولید ماهیان سردابی استان خبر داد و اظهار کرد: استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ موفق به تولید ۱۵ هزار و ۲۱۰ تن ماهیان سردابی شد که این میزان، ۵۶۳ تن بیشتر از هدف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه است.
وی افزود: بر اساس اهداف ابلاغی برنامه هفتم توسعه، میزان تولید ماهیان سردابی در استان برای سال ۱۴۰۴، ۱۴ هزار و ۶۴۷ تن پیشبینی شده بود که با برنامهریزی دقیق، مدیریت مناسب منابع و اجرای طرحهای توسعهای، این هدف نه تنها محقق شد بلکه تولید استان از آن نیز فراتر رفت.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به عوامل مؤثر در این افزایش تولید، تصریح کرد: بررسی روند تولید نشان میدهد این موفقیت حاصل اجرای دو راهبرد مهم در مدیریت منابع آبی مستعد آبزیپروری استان بوده است.
الیاسپور ادامه داد: نخستین راهبرد، احداث و احیای ۱۰ مزرعه جدید پرورش ماهیان سردابی بود که به تنهایی حدود ۳۰۰ تن به ظرفیت تولید استان اضافه کرد و نقش مهمی در افزایش میزان تولید ایفا کرد.
وی راهبرد دوم را ارتقای سطح مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین، تجهیزات بهروز و افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی موجب شد حدود ۲۶۰ تن دیگر به ظرفیت تولید ماهیان سردابی استان افزوده شود و راندمان تولید در مزارع به شکل محسوسی افزایش یابد.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با بیان اینکه هماکنون ظرفیت تولید ماهیان سردابی استان بر پایه فعالیت ۴۲۴ مزرعه سردابی و دومنظوره استوار است، اظهار کرد: این مزارع در نقاط مختلف استان فعال هستند و سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال و تأمین نیاز بازار مصرف دارند.
الیاسپور درباره وضعیت شهرستانهای پیشتاز در این بخش نیز گفت: از نظر میزان تولید و پراکندگی جغرافیایی، شهرستانهای دالاهو، پاوه و کنگاور به ترتیب رتبههای نخست تا سوم تولید ماهیان سردابی استان را به خود اختصاص دادهاند و بخش قابل توجهی از تولید سالانه استان در این مناطق انجام میشود.
وی با اشاره به اهداف پیشبینی شده برای سال جاری نیز خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، پیشبینی میشود در سال جاری ۱۵ هزار و ۹۸ تن ماهیان سردابی در استان کرمانشاه تولید و روانه بازار مصرف شود که با توجه به ظرفیتهای موجود، توسعه مزارع و استمرار برنامههای افزایش بهرهوری، تحقق این هدف نیز دور از دسترس نخواهد بود.
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