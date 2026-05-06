خبر خوب برای مستاجرین تهرانی؛ تمدید ۲ ماهه همه قراردادها در ایام جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به واحدهای صنفی تابعه، جزئیات مصوبه ابلاغی شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید قراردادهای اجاره در شرایط اضطراری را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی و نیز با در نظر گرفتن وضعیت کسب‌وکارهای صنفی و مستأجران واحدهای مسکونی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به واحدهای صنفی ابلاغ شده و لازم است اقدامات مرتبط با قراردادها بر اساس این مصوبه انجام شود.

بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آن‌ها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی به پایان می‌رسد، حداکثر به مدت دو ماه پس از تاریخ انقضا، به صورت خودکار تمدید خواهند شد.

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است که تمدید یا انعقاد قرارداد پس از پایان مهلت دوماهه، تابع ضوابط و مقررات جاری کشور خواهد بود.

در تبصره نخست این مصوبه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است سازوکار تمدید قراردادها را در سامانه «خودنویس» به صورت خودکار و با امکان بهره‌برداری توسط مشاوران املاک فراهم کند.

همچنین طبق تبصره دوم، مسئولیت حسن اجرای این ماده و رسیدگی به شکایات طرفین قرارداد، بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی صالحه خواهد بود.