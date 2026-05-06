به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه های راهداری در جنوب استان بوشهر اظهار کرد: تلاش های گسترده ای منظور تقویت زیرساخت ها در جنوب استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با ابراز رضایت از روند پروژه های راهداری در جنوب استان بوشهر بیان کرد: با وجود جنگ تحمیلی اخیر، پروژه های راهداری در استان فعال باقی مانده و انتظار می رود در هفته دولت و دهه فجر شاهد به ثمر رسیدن اغلب آنها باشیم.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد با همراهی مسئولان در سطح ملی و استانی اعتبار مورد نیاز پروژه های راهداری را تامین کرده تا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همانند گذشته با پشتکار فراوان در جهت اتمام این پروژه ها بدون دغدغه فعالیت داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از همه ظرفیت ها برای تسریع در تکمیل پروژه ها استفاده می شود.