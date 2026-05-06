۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:اعتبار پروژه‌های جنوب استان بوشهر تامین می‌شود

بوشهر- رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته اعتبار پروژه‌های جنوب استان بوشهر تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه های راهداری در جنوب استان بوشهر اظهار کرد: تلاش های گسترده ای منظور تقویت زیرساخت ها در جنوب استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با ابراز رضایت از روند پروژه های راهداری در جنوب استان بوشهر بیان کرد: با وجود جنگ تحمیلی اخیر، پروژه های راهداری در استان فعال باقی مانده و انتظار می رود در هفته دولت و دهه فجر شاهد به ثمر رسیدن اغلب آنها باشیم.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد با همراهی مسئولان در سطح ملی و استانی اعتبار مورد نیاز پروژه های راهداری را تامین کرده تا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همانند گذشته با پشتکار فراوان در جهت اتمام این پروژه ها بدون دغدغه فعالیت داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از همه ظرفیت ها برای تسریع در تکمیل پروژه ها استفاده می شود.

