۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

نیم فصل اول لیگ شمشیربازی بانوان به پایان رسید

رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی بانوان در هر سه اسلحه به ایستگاه پایانی نیم فصل اول رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست لیگ برتر شمشیربازی بانوان در سه اسلحه سابر ، اپه و فلوره با برگزاری بازی‌های معوقه به پایان رسید.

این رقابت‌ها با حضور هفت تیم در سابر، چهار تیم در فلوره و چهار تیم در اپه به میزبانی استان یزد برگزار شد.

در پایان نیم فصل اول در اسلحه اپه، استقلال با ۱۷ امتیاز صدرنشین است؛ در فلوره چادرملو با ۱۵ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و در سابر هم چادرملو با ۱۸ امتیاز بالاتر از رقیبان در رده نخست قرار دارد.

همچنین در اپه ریحانه رضایی برترین ورزشکار شد. آترینا آریمانش و نجمه سازنجیان هم در فلوره و سابر تاثیرگذارترین شمشیربازان لیگ بودند.

