کمبود عرضه در بازار بنزین و گازوئیل جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که قیمت نفت خام پس از فروکش‌کردن تنش‌های اخیر خاورمیانه تا حدودی تثبیت شده است و درحال حاضر با وجود تنش‌های روزهای اخیر، در محدوده زیر 80 دلار قرار دارد؛ بازار جهانی بنزین و گازوئیل با بحرانی تازه در سمت عرضه روبه‌رو شده؛ بحرانی که می‌تواند موج جدیدی از تورم انرژی را در کشورهای مختلف به همراه داشته باشد.

گزارش‌های تازه رویترز نشان می‌دهد که بازار فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، نشانه‌های آشکاری از کمبود عرضه را بروز داده است. حاشیه سود پالایشگاه‌ها در اروپا و آمریکا به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده و قیمت عمده‌فروشی سوخت همچنان تحت فشار باقی مانده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد آرامش نسبی در بازار نفت خام هنوز به بازار سوخت منتقل نشده است.

یکی از عوامل اصلی این بحران، تصمیم روسیه برای توقف صادرات گازوئیل تا پایان ماه ژوئیه است. مسکو این اقدام را پس از حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسی و با هدف تأمین نیاز داخلی اتخاذ کرده است. روسیه که دومین صادرکننده بزرگ گازوئیل جهان به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر با کاهش قابل‌توجه ظرفیت پالایش و افزایش قیمت داخلی سوخت مواجه شده است.

این محدودیت‌ها در زمانی حساس اعمال شده است؛ زیرا ذخایر جهانی سوخت در پایین‌ترین سطوح قرار دارد و هم‌زمان فصل سفرهای تابستانی در نیم‌کره شمالی و فصل برداشت محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورها آغاز شده است. به همین دلیل، تقاضا برای گازوئیل مورد استفاده در بخش حمل‌ونقل و کشاورزی افزایش یافته و فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.

نیل کرازبی، تحلیلگر شرکت «اسپارتا کامودیتیز»، می‌گوید: «ظرفیت پالایشی کافی در سطح جهان برای مدیریت این حجم از تقاضا باقی نمانده است» و افزود که بالا ماندن قیمت سوخت می‌تواند به‌زودی تقاضای مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.

بر اساس گزارشی در رویترز، حاشیه سود پالایش گازوئیل در اروپا در روز چهارشنبه و پس از اعلام ممنوعیت صادرات از سوی روسیه، به رکورد بیش از 60 دلار در هر بشکه رسید. بنزین اروپا نیز در هفته جاری با اختلاف قیمتی در حدود 41 دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام معامله شد که بالاترین رقم از تابستان 2022 و دوران اوج اختلالات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است.

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرده است که اگرچه عرضه جهانی نفت خام پس از بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس تا حدی بهبود یافته، اما روند احیای ظرفیت پالایش بسیار کندتر بوده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که کمبود گازوئیل اکنون از نگرانی‌های قبلی درباره سوخت جت نیز فراتر رفته و به مهم‌ترین چالش بازار انرژی تبدیل شده است.

برخی کشورها برای مقابله با این وضعیت، اقدامات اضطراری را آغاز کرده‌اند. چین محدودیت‌های صادرات سوخت را برای ماه ژوئیه کاهش داده و به برخی پالایشگاه‌های خصوصی اجازه از سرگیری صادرات را داده است تا بخشی از کمبود عرضه در بازارهای آسیایی جبران شود.

با وجود این تلاش‌ها، بازار جهانی سوخت همچنان آسیب‌پذیر است. کاهش ذخایر راهبردی، اختلال در پالایشگاه‌ها و ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، خطر بروز شوک‌های تازه قیمتی را افزایش داده است. در صورت تداوم محدودیت‌های صادراتی روسیه یا تشدید بحران‌های منطقه‌ای، هزینه حمل‌ونقل، تولید مواد غذایی و فعالیت‌های صنعتی در بسیاری از کشورها با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.