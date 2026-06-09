کاهش ۳۵ درصدی واردات سوخت اروپا در میانه بحران انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مؤسسه رهگیری محمولههای انرژی «ورتکسا» (Vortexa)، تازهترین دادهها نشان میدهد واردات گازوئیل و سوخت جت به اتحادیه اروپا و انگلیس در ماه مه به حدود ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۵ درصد کاهش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، این دومین ماه متوالی است که واردات این دو فرآورده راهبردی در سطحی پایین باقی مانده است. هرچند میزان واردات در ماه مه اندکی بیشتر از ماه آوریل ثبت شده، اما همچنان فاصله قابل توجهی با روند تاریخی تأمین سوخت اروپا دارد.
دادههای ورتکسا نشان میدهد واردات گازوئیل و سوخت جت اروپا در ماه آوریل به حدود ۱.۰۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود که پایینترین سطح ثبتشده از سال ۲۰۱۵ به شمار میرود. آمار ماه مه نیز نشان میدهد بازار انرژی اروپا هنوز از این وضعیت فاصله نگرفته و روند تأمین سوخت این منطقه همچنان با محدودیتهایی مواجه است.
کارشناسان معتقدند تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی از عوامل مؤثر بر کاهش عرضه فرآوردههای نفتی به بازار اروپا بوده است. این وضعیت میتواند هزینههای حملونقل را افزایش داده و قیمت سوخت هواپیما و سایر فرآوردههای وابسته به انرژی را بالا ببرد.
اروپا پس از بحران انرژی سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی خود به منابع سنتی تأمین انرژی را کاهش دهد، اما دادههای جدید نشان میدهد این قاره همچنان در برابر شوکهای عرضه و اختلال در زنجیره تأمین انرژی آسیبپذیر است.
تحلیلگران هشدار میدهند در صورت تداوم محدودیتهای عرضه و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، کشورهای اروپایی برای حفظ ذخایر استراتژیک و تأمین نیاز بخشهای حملونقل و هوانوردی ناچار به پرداخت هزینههای بیشتر خواهند شد؛ مسئلهای که میتواند فشارهای تورمی تازهای بر اقتصاد این کشورها وارد کند.
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