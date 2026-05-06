به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل و تکریم از خانوادههای معزز شهدای هلالاحمر با حضور سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بعد از ظهر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساختمان بنیاد شهید برگزار شد.
سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به سابقه فعالیتهای امدادی هلالاحمر ایران اظهار کرد: هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران چه در دوران جنگ و چه در حوادث طبیعی همواره نقش مؤثری در امدادرسانی داشته و توانسته است خدمات ارزشمندی را به مردم داخل و خارج از کشور ارائه دهد.
وی با اشاره به تجربه حضور خود در عملیات امدادرسانی به زلزلهزدگان پاکستان گفت: در جریان زلزلهای که در پاکستان رخ داد، هلالاحمر ایران به خوبی وظیفه خود را انجام داد و کمکهای بسیار ارزشمندی به مردم این کشور ارائه کرد. بنده شخصاً در آن مأموریت حضور داشتم و در همان بیمارستان صحرایی که هلالاحمر ایران به منطقه اعزام کرده بود، بیش از ۱۰ هزار نفر از آسیبدیدگان مورد معالجه قرار گرفتند و بیش از ۱۰۰ عمل جراحی نیز انجام شد.
موسوی افزود: این اقدامات نشاندهنده پشتوانه قوی مدیریتی و توانمندی بالای مجموعه هلالاحمر است. امدادگران ارزشمند و داوطلبان فداکاری که لباس مقدس امدادگری را بر تن دارند، در همه حوادث و بحرانها حضور فعال دارند و همواره آمادگی خود را برای خدمترسانی به مردم نشان دادهاند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به عملکرد هلالاحمر در جنگ تحمیلی رمضان گفت: هلالاحمر در این مقطع نیز نقش مؤثری ایفا کرد و کارنامهای بسیار درخشان از خود به جای گذاشت. این مجموعه در آن دوران شهدای بسیار ارزشمندی را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرد و حضور مؤثر امدادگران در میدانهای سخت، نمونهای از روحیه ایثار و فداکاری در جامعه بود.
وی تصریح کرد: امروز در این جلسه گرد هم آمدهایم تا یاد و خاطره این بزرگواران را گرامی بداریم و از زحمات مدیران و کارکنان هلالاحمر کشور که در کنار سایر دستگاههای امدادی از جمله آتشنشانی، اورژانس و شهرداری فعالیت میکنند، قدردانی کنیم. همکاری این مجموعهها در حوادث و بحرانها نشاندهنده همدلی و انسجام در خدمترسانی به مردم است.
موسوی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم. اگر به گذشته و تاریخ نگاه کنیم، نمونهای مشابه از چنین شرایطی کمتر دیده میشود. این وضعیت ایران را از یک کشور معمولی به کشوری تأثیرگذار در سطح جهان تبدیل کرده است و این جایگاه به برکت خون مقدس شهدا به دست آمده است.
وی ادامه داد: ملت ایران یکپارچه و متحد در مسیر ارزشهای انقلاب حرکت میکنند و فرهنگ ایثار و شهادت به یک ارزش بنیادین در جامعه تبدیل شده است. امروز شهادت تنها متعلق به یک قشر یا گروه خاص نیست، بلکه متعلق به همه ملت ایران است و میلیونها ایرانی یاد و خاطره ایثارگران را گرامی میدارند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار امیدواری کرد که ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه بیش از پیش تقویت شود و این فرهنگ بتواند امنیت مردمپایه و پایدار را در کشور تثبیت کند.
به گفته وی، این روحیه میتواند الگویی برای کشورهای منطقه و جهان اسلام باشد.
موسوی تأکید کرد: بدون ایثار، فداکاری و روحیه شهادتطلبی، امنیت پایدار شکل نخواهد گرفت. بنابراین باید تلاش کنیم این ارزشها در جامعه نهادینه شود و نسلهای آینده نیز با این فرهنگ آشنا شوند.
وی در پایان گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد تا راه شهدا را ادامه دهیم و آرمانهای آنان را پاس بداریم. آرمانهای این بزرگواران چراغ راه آینده ما خواهد بود. همچنین از مدیران، همکاران و دوستانی که با تلاش و همت خود عملکرد درخشانی را در حوزه خدمترسانی ثبت کردهاند، قدردانی میکنیم.
