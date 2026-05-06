به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل و تکریم از خانواده‌های معزز شهدای هلال‌احمر، بعد از ظهر چهارشنبه با حضور سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با قدردانی از حضور خانواده‌های شهدا و مسئولان هلال‌احمر اظهار داشت: ریاست بنیاد شهید به نمایندگی از جامعه بزرگ ایثارگری و فداکاری هلال‌احمر، این مراسم را به منظور تقدیر، تشکر و در واقع تکریم خانواده‌های معظم و معزز شهدای هلال‌احمر برگزار کرده است؛ آن هم در خانه شهید، در جایی که نام و یاد و گفتمان شهدا بروز و ظهور دارد.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدای جنگ رمضان از استان‌های مختلف افزود: امروز خانواده‌های شهدای گرانقدر جنگ رمضان زحمت کشیده و تشریف آورده‌اند و مدیرکل استان‌ها نیز همراهی کرده‌اند که از این جهت سپاسگزاریم. حضور این عزیزان، جلوه‌ای معنوی از تداوم ایثار و فداکاری مردم در امتداد آرمان‌های شهدای عزیز است.

سلیمانی ادامه داد: تبلور این ایثار و فداکاری را در شهدای عزیز جنگ رمضان می‌بینیم؛ تبلور آن در قاعده و مکتب امامِ شهیدمان است؛ تبلور آن در شهدای مظلوم مدرسه است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با اشاره به تصمیمات و تدابیر مسئولان ارشد کشور گفت: امروز اگر به تدبیر ریاست جمهوری، تکریم و تقدیم و پاسداشت خانواده‌های شهدا صورت می‌گیرد، در همین راستاست؛ چراکه اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه مادی و معنوی در هلال‌احمر است. امدادگران و نجاتگران برای نجات جان انسان‌ها بارها با جان خود بازی می‌کنند.

وی با اشاره به مدت مسئولیت خود در این حوزه افزود: در مدت کوتاهی که توفیق خدمت در این مجموعه را داشته‌ام، تلاش کرده‌ایم بر اساس کلام و فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تکریم خانواده‌های شهدا و سرکشی به این عزیزان را در دستور کار قرار دهیم. به حمدالله این مسیر با نگاه مردم‌سازی و نقش دادن به مردم در حال طی شدن است و هرجا کارها مبتنی بر حضور و نقش مردم باشد، اثر و بازخورد خوبی پیدا می‌کند و به ثمر می‌نشیند.

سلیمانی با بیان اینکه ریشه ایثارگری‌ها و فداکاری‌های امروز در دفاع مقدس است، تأکید کرد: این حماسه‌ها و فداکاری‌ها ریشه در جنگ اول ما یعنی دفاع مقدس دارد؛ میل به فدا شدن و از خود گذشتن در آن شرایط خاص. امروز هم در جنگ دوم و جنگ سوم ما، این روحیه به شکل عینی بروز و ظهور دارد. در جریان هشت سال دفاع مقدس، بیش از ۶۰ درصد از شهدای عزیز ما بین سنین ۱۴ تا ۲۴ سالگی بودند؛ در اوج نوجوانی و جوانی. امروز نیز در تداوم همان حرکت، همان مسیر را در نسل جدید می‌بینیم.

وی با اشاره به جایگاه مقاومت در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: اگر عرض کنیم یکی از قله‌های رفیع تاریخ انقلاب ما همین ایستادگی و مقاومت است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. اگر بگوییم سیمای زمینی آیات الهی، همان دفاع مقدس است، بیراهه نرفته‌ایم. اگر بگوییم دفاع و جنگ رمضان ما، تفسیر آیات آسمانی روی زمین است، این یک واقعیت است که امروز می‌بینیم؛ نقشی که مردم ایفا کردند، جایگاهی که مردم پیدا کردند، و حضوری که امروز هم در صحنه دارند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در ادامه با اشاره به نقش مردم در حل مشکلات و پیشبرد انقلاب اظهار داشت: امروز حضور، ظهور و بروز مردم تجلی همان بعثت و مبعوث شدنی است که امام بزرگوارمان بر آن تأکید داشتند. هر زمان مشکلی برای این کشور به وجود بیاید، خداوند متعال مردم را مبعوث می‌کند و به وسیله همین مردم است که انقلاب و نظام مشکلات خود را پشت سر می‌گذارد.

سلیمانی با اشاره به تحولات منطقه و عقب‌نشینی دشمنان افزود: اخبار همین شب گذشته را ملاحظه کنید؛ همین آمریکای جنایتکار و صهیونیست کودک‌کش، عقب‌نشینی‌های پیچیده‌ای داشتند، اما حضور مردم در کنار خانواده‌های معظم شهدا و این نگاه عمیق و بصیر مردم، آنان را وادار به عقب‌نشینی کرد. وقتی اقتدار ملت و نظام به صحنه می‌آید، دشمن ناگزیر به عقب‌نشینی است.

وی با مرور حوادث ابتدای انقلاب و دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: در جنگ اول، دشمنان می‌خواستند ظرف چند روز، در یک عملیات ۷۲ ساعته، خوزستان را تجزیه کنند. بعدها در جریان حوادث تیرماه و سپس جنگ رمضان، غوغایی به پا کردند؛ اما ببینید چگونه در تبعیت از رهبری، در اهتمام و فداکاری که مجموعه‌ها داشتند، این توطئه‌ها خنثی شد. همت، تلاش و وفاقی که دولت محترم و ریاست محترم جمهوری در شرایط سخت و در شرایط جنگی به خرج دادند، در حالی که دشمنان اسلام با تمام توان و ظرفیت خود برای تغییر مسیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شده بودند، موجب شد که با وحدت و همدلی، امروز شاهد این اقتدار باشیم.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با اشاره به جایگاه امروز جمهوری اسلامی در معادلات جهانی خاطرنشان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، به حمدالله و به حول و قوه الهی، این یک واقعیت است که امروز در دنیا و در سطح تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها بروز و ظهور پیدا کرده است. تحلیلگران، مفسران و صاحب‌نظران در حوزه دیپلماسی و مباحث نظامی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران امروز قدرت برتر منطقه‌ای است؛ و این، محصول روحیه فداکاری، ایثار، گذشت و استقامت خانواده‌های معظم و معزز شهداست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه رسیدگی به خانواده‌های شهدا گفت: تدبیر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سرکشی مستمر به خانواده‌ها و پیگیری مشکلات آنان، یک توفیق بزرگ است. خدا شاهد و گواه است که امروز جلوه‌های همان ایثارگری‌ها و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، در رفتار و روحیه این خانواده‌ها دیده می‌شود. دفاع و جنگ رمضان، تجلی‌گاه حقانیت نظام و جلوه‌گاه نصرت الهی است؛ واقعیتی که باید با تعمق، بصیرت و نگاه جهادی به آن توجه کنیم.

سلیمانی در ادامه با اشاره به نقش ویژه کادر درمان و امدادگران هلال‌احمر افزود: از زحمات خانواده‌های معظم شهدا، تشکر و قدردانی می‌کنیم. همچنین از پرستاران عزیزی که در این دوران خوش درخشیدند، نقش‌آفرینی کردند، در شرایط سخت ایستادگی کردند و واژه ایثار و ازخودگذشتگی را در عرصه پزشکی و امدادگری، زیر موشک‌های استکبار جهانی معنا کردند، باید تجلیل شود. این جلسات برای آن است که این عزیزان تکریم و تمجید شوند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبری بر تکریم شهدا و خانواده‌های آنان اظهار داشت: تأکیدی که مقام معظم رهبری دارند نیز همین است؛ که تکریم شهدا و خانواده‌های آنان نباید لحظه‌ای متوقف شود. به حمدالله کار در این مسیر به خوبی در حال پیش رفتن است و این مراسم‌ها نشانه‌ای از توجه به همین رهنمودهاست.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در پایان سخنانش با قدردانی دوباره از حاضران گفت: از زحمات همه عزیزان، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان هلال‌احمر، امدادگران، پرستاران و همه کسانی که در این راه مجاهدت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.