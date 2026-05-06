ارسال لوکیشن، مرد گرفتار در چاه را نجات داد  

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه ششم اردیبهشتماه سال جاری مردی که در یک چاه شش متری سقوط کرده بود با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت و درخواست کمک کرد.
وی افزود: این فرد به دلیل ناآشنایی با منطقه قادر به اعلام دقیق آدرس نبود اما با راهنمایی کارشناسان اورژانس، موقعیت مکانی خود را از طریق یکی از پیامرسانهای داخلی ارسال کرد و همین موضوع به شناسایی محل حادثه کمک کرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان ادامه داد: پس از دریافت موقعیت، نیروهای اورژانس با حضور در محل و جستوجوی میدانی موفق شدند فرد حادثهدیده را پیدا کرده و او را از داخل چاه نجات دهند.
نصیری با تأکید بر اهمیت ارائه آدرس دقیق در تماسهای اورژانسی بیان کرد: در بسیاری از موارد مانند کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت یا افرادی که با محل آشنایی ندارند، اعلام آدرس دقیق با مشکل همراه است و این موضوع میتواند روند امدادرسانی را با تأخیر مواجه کند.
وی اضافه کرد: پیدا کردن بیماران و مصدومان در مناطق وسیع مانند دشتها، کوهستانها یا مکانهایی که نشانه مشخصی ندارند از چالشهای مهم نیروهای اورژانس محسوب میشود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گفت: امکانی فراهم شده است تا شهروندان بتوانند از طریق پیامرسانهای داخلی مانند ایتا، بله و روبیکا موقعیت مکانی خود را به شماره ۰۹۱۳۰۷۸۵۲۷۲ ارسال کنند. افراد حتی میتوانند از این طریق آدرس دقیق محل خود را مشاهده کرده و نام آن را به کارشناس اورژانس اعلام کنند.
وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از این قابلیت در حادثه اخیر خاطرنشان کرد: مرد گرفتار در چاه با ورود به پیامرسان ایتا و ارسال موقعیت مکانی، مسیر دسترسی نیروهای امدادی را هموار کرد و همین موضوع به نجات سریعتر او کمک کرد.
نصیری همچنین گفت: این روش برای افراد ناشنوا نیز کاربرد دارد و آنها میتوانند از طریق پیامرسانها با اورژانس ارتباط برقرار کنند و درخواست کمک داشته باشند.
وی در عین حال به برخی محدودیتهای این روش اشاره کرد و افزود: در برخی شرایط ممکن است به دلیل اختلال در دریافت مختصات مکانی، امکان ارسال موقعیت وجود نداشته باشد اما در بسیاری از موارد این قابلیت میتواند نقش مهمی در تسریع عملیات امدادرسانی داشته باشد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان در پایان از شهروندان خواست در مواقع اضطراری ضمن حفظ خونسردی، تلاش کنند آدرس دقیق محل را اعلام کنند و در صورت امکان با ارسال موقعیت مکانی به نیروهای امدادی کمک کنند تا خدمات اورژانسی در کوتاهترین زمان به آنها برسد.
