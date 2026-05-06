محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس داده های مراکز درمانی متوسط میزان موفقیت در تولد نوزاد در کاشان و آران و بیدگل ۹۹/۴۵ در بوده است، اظهار کرد: حدود ۴۴ درصد از زایمان های مراکز درمانی کاشان و آران و بیدگل به صورت طبیعی و مابقی یعنی بیش ۵۶ درصد به صورت سزارین بوده است.

وی ابراز کرد: یکی از عللی افزایش سزارین خصوصا در تولد نخست زا ، ترس و عدم آگاهی مادران از مزایای زایمان طبیعی و عوارض سزارین است در صورتی که در سال های اخیر توسعه زایمان بی درد در اولویت مراکز درمانی قرار گرفته است، که در این زمینه مشاوره های تخصصی مامایی در اولویت بهداشت و درمان نیز گسترش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مهم‌ترین چالش‌های مادران باردار در شهرستان‌هایی مثل کاشان و آران و بیدگل چیست را محدودیت دسترسی آسان به انجام سونوگرافی در مراکز دولتی به دلیل کمبود پزشکان متخصص رادیولوژی و تحمیل هزینه های اضافی در صورت نداشتن بیمه تکمیلی در مراکز خصوصی دانست و تصریح کرد؛ در این خصوص رایزنی جهت تجهیز مراکز کاشان و آران و بیدگل به دستگاه سونوگرافی و حضور پزشکان طرحی در دستور کار قرار دارد.

وی مشکل بعدی مادران باردار منطقه کاشان و آران و بیدگل را انجام غیرضروری سونوگرافی در مطب های خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: عدم امکانات کافی برای مادر باردار و نوزادان در مراکز غیر دانشگاهی شهرهای همجوار و مراجعه بالاجبار آنها به مراکز بزرگتر ودارای امکانات که هم دوری مسیر و هزینه را در بردارد از جمله مشکلات دیگر مادران باردار است.

فاضل با اشاره به مشکلات مادران باردار در حوزه بهداشت گفت: به علت دسترسی مادران به متخصصین زنان در سطح دو شهرستان، مادران باردار به مراکز حوزه بهداشت کمتر مراجعه می کنند و در کلاس های آمادگی زایمان شرکت نمی کنند و حتی در صورتی که تمایل به زایمان طبیعی دارند در سیکل متخصص، سزارین می شوند.

وی در مورد تفاوت الگوی زایمان در منطقه کاشان و آران و بیدگل با میانگین کشوری افزود: با توجه به داده های کشوری شاخص میانگین سزارین در منطقه کاشان حدود دو درصد پایین تر از الگوی کشوری می باشد که نتیجه تلاشهای کادر درمان منطقه بوده اما به منظور ارتقا و کاهش هر چه بیشتر این آمار نیازمند فرهنگ سازی جامعه خصوصا در زمینه مزایای زایمان طبیعی و روش های زایمان بی درد و عوارض زایمان سزارین می باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ به عنوان سالی ثبت شد که در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان، یعنی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل هیچ‌ مورد مرگ برای مادران باردار ثبت نشد، افزود: با اجرای برنامه‌های جامع مراقبت از مادران باردار و پیگیری‌های مستمر، در سال ۱۴۰۴ نرخ مرگ‌ومیر مادران باردار به صفر رسید که این دستاورد مهم که یکی از شاخص های مهم سازمان بهداشت جهانی است که نتیجه‌ تلاش‌های گسترده‌ حوزه های مختلف به‌خصوص همکاران بهداشت و درمان در دانشگاه است که از جمله اقدامات انجام‌شده و می توان به برنامه‌های پیشگیرانه و پیگیری‌های مستمر که حاصل اجرای برنامه‌های منسجم و گسترده‌ای بود که از ابتدای بارداری آغاز و تا زمان زایمان ادامه داشت، اشاره کرد.