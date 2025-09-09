صادرات فناوری اطلاعات ایران به ۵ قاره

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب سلیمی، سرپرست دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران درباره ظرفیت توافق‌نامه‌هایی همچون اوراسیا در توسعه صادرات خدمات فنی‌مهندسی گفت: در طرح‌هایی از صادرات خدمات فنی مهندسی که همراه طرح، کالا حمل می‌شود، با وجود توافقنامه اوراسیا می‌توان از امتیازات آن استفاده کرد. اما این توافقنامه در بعضی از طرح‌ها کاربردی ندارد همچون طرح‌های مشاوره‌ای که به آنها پروژه‌هایی با حداکثر ارزش افزوده می‌گوئیم و با آن کالایی از کشور خارج نمی‌شود و با توجه به دانش فنی که افراد دارند در کشور هدف خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند و به دنبال آن ارز به کشور وارد می‌شود.

وی افزود: اما در طرح‌هایی مثل پروژه پل‌سازی که باید لوازم و قطعات و مصالح از کشور خارج شود و برای مثال به ارمنستان برود، چون ارمنستان جزو کشورهای اوراسیاست، این تفاهم نامه بسیار کمک می‌کند کما اینکه اکنون نیز شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه در کشورهای عضو اوراسیا هستیم.

سرپرست دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به ظرفیت بالای حوزه فناوری اطلاعات برای صادرات اشاره کرد و افزود: به‌دلیل اینکه در آئین‌نامه صادرات خدمات فنی مهندسی موضوع فناوری اطلاعات به صراحت ذکر شده، معتقدیم در این زمینه حرف بسیاری برای گفتن داریم که فضای متفاوتی از دیگر فضاهای خدمات فنی مهندسی همچون راه‌سازی، عمرانی و … دارد.

سلیمی افزود: فعالان فناوری اطلاعات مثل حوزه کدنویسی و برنامه‌نویسی جای کار بسیاری در کشورهای دیگر دارند، چنانکه به جز کشورهای همسایه در کشورهای استرالیا، قاره امریکا و کانادا هم فضای ارایه این خدمات وجود دارد. به دلیل فضای کار غیرفیزیکی فناوری اطلاعات تاکنون به تمام ۵ قاره دنیا صادرات فناوری اطلاعات داشته‌ایم.