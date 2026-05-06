کشاورزان نباید در فروش محصول با چالش مواجه شوند؛ تجهیز ۳۲ مرکز خرید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر چهارشنبه در کمیته خرید تضمینی محصولات بر خرید تضمینی گندم در بهترین شرایط و کوتاه‌ترین زمان تاکید کرد.

استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر اهمیت استراتژیک محصول گندم اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های متولی موظفند شرایطی را فراهم کنند تا گندم تولیدی کشاورزان عزیز در بهترین زمان ممکن، با تکریم تولیدکنندگان و در کوتاه‌ترین زمان در مراکز خرید تحویل گرفته شود.

مقام عالی دولت در استان مازندران با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان‌دستگاهی افزود: تسهیل در فرآیند تحویل‌گیری و تسریع در ثبت اسناد مالی جهت پرداخت به‌موقع وجوه توسط بانک عامل، اولویت اصلی است؛ هیچ کشاورزی نباید در فرآیند فروش محصول خود با چالش یا معطلی مواجه شود و کارخانجات آرد، بانک کشاورزی و تعاون روستایی باید با تمام توان در کنار اداره کل غله باشند.

تجهیز ۳۲ مرکز خرید

در ادامه این نشست، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با تشریح جزئیات عملیاتی اظهار داشت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، عملیات خرید تضمینی از دهه دوم خردادماه آغاز می‌شود و ۳۲ مرکز خرید در سراسر استان تجهیز شده‌اند تا بدون هیچ‌گونه محدودیتی، هر میزان محصولی که کشاورزان آماده تحویل داشته باشند را خریداری کنند.

مدیرکل غله مازندران با اشاره به آمار جهاد کشاورزی مبنی بر زیر کشت بودن ۶۶ هزار هکتار از اراضی استان، از پیش‌بینی تولید ۱۶۰ هزار تن گندم در سال جاری خبر دا.

وی گفت: سال گذشته با پرداخت هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان وجه گندم، رضایت خوبی در جامعه کشاورزی ایجاد شد و امسال نیز با نرخ پایه ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان (بر اساس پارامترهای کیفی)، آماده خدمت‌رسانی هستیم.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان همچنین بر اهمیت کیفیت محصول تاکید کرد و افزود: از کشاورزان عزیز تقاضا داریم با هماهنگی کارشناسان جهاد کشاورزی و اطمینان از رطوبت استاندارد (حداکثر ۱۴ درصد)، نسبت به برداشت محصول اقدام کنند تا از افت قیمت جلوگیری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بنا به درخواست جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مراکز خرید در مناطق کوهستانی و بالادست نیز به‌موقع راه‌اندازی می‌شود تا هزینه‌های حمل‌ونقل برای کشاورزان این مناطق به حداقل برسد.