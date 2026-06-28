۱۱۴ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاهی خریداری شد

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات برداشت گندم در استان کرمانشاه از ابتدای خردادماه آغاز شده و هم‌اکنون روند برداشت و خرید تضمینی این محصول در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۶۸ مرکز خرید دولتی و بخش خصوصی مسئولیت تحویل و خرید گندم تولیدی کشاورزان را بر عهده دارند و تا هفتم تیرماه حدود ۱۱۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: تاکنون ۵۳۱ میلیارد تومان از بهای گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده و روند پرداخت‌ها نیز ادامه دارد.

شریفی با بیان اینکه قیمت مصوب خرید تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است، تصریح کرد: در صورتی که محصول تحویلی از کیفیت و درجه پاکی بالاتری برخوردار باشد، مشوق‌های کیفی نیز به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

وی تأکید کرد: همه کشاورزان موظف هستند محصول تولیدی خود را به مراکز مجاز خرید تحویل داده و رسید دریافت کنند، زیرا بهره‌مندی از نهاده‌ها، تسهیلات و سایر خدمات بخش کشاورزی در سال زراعی آینده منوط به ارائه مستندات تحویل گندم خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به ممنوعیت خروج گندم از استان، گفت: امسال حدود ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته که از این میزان، ۱۰۲ هزار هکتار آبی و ۳۳۸ هزار هکتار دیم است.

شریفی در پایان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تولید گندم استان در سال جاری به حدود ۹۰۰ هزار تن برسد، از کشاورزان خواست برای تسریع در روند خرید و پرداخت مطالبات، همکاری لازم را با مراکز خرید و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها داشته باشند.