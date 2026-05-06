عرضه تمامی محصولات معدنی در بورس کالا الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در تشریح جزئیات این خبر با اشاره به سیاستهای جدید وزارت صمت برای شفافسازی بازار، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه جدید وزارت متبوع، تمامی تولیدکنندگان حوزه معدن موظف هستند محصولات و فرآوردههای خود را تنها از طریق بستر بورس کالا به فروش برسانند.
وی به فهرست کالاهای مشمول این ابلاغیه اشاره کرد و افزود: گروه اصلی محصولات معدنی و صنایع معدنی که عرضه آنها در بورس الزامی شده است، شامل سنگآهن، فولاد، آلومینیوم، مس، خاک سرب و روی، شمش روی، مولیبدن و سیمان است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت هرمزگان با تأکید بر جنبههای نظارتی این طرح، تصریح کرد: از این پس هرگونه خرید و فروش این محصولات در خارج از تالار بورس کالا، به عنوان «عرضه خارج از شبکه» تلقی میشود.
عباسی خاطرنشان کرد: اداره کل صمت با اشراف کامل بر زنجیره تولید و فروش، با متخلفانی که از این ضوابط سرپیچی کنند، طبق مقررات و قوانین جاری برخورد تعزیری و قانونی خواهد کرد تا سلامت و شفافیت در بازار صنایع معدنی حفظ شود.
