۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

6 دهه جنایت، 60 سال مقاومت/

تنها تو مانده‌ای نصرالله...

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: سروده های علیرضا قزوه در وصف رنجهای مردم مظلوم فلسطین و پایداری رهبران آنان جزو آثار ماندگار این شاعر به حساب می آید. قطعه ای از او تقدیم خوانندگان می شود.

شرم الشیخ کوفه است و

جنوب، نینوا!

دارد جنوب شبیه کربلا می شود

مدیترانه، فرات است

فرات، عبای توست!

برای این همه زخمی

برای این همه بی کفن

تنها ردای مهربان تو مانده است!

وگرنه این سران

دشداشه هاشان را

پرچم صلح کردند و فروختند

شاید اگر نبود نفت می جنگیدند

دیروز، ذوالفقار را

با قطعنامه ها

تاخت زدند

امروز منتظرند

که از قطعنامه ها

زمین و نان

فرشته و غلمان ببارد!

بارید!

و قطعنامه همین بمبی ست

که دارد می بارد!

 

جنوب غرق خون است و

غزه آهوی زخمی

تو تنها مانده ای نصرالله!

در خیبری به نام جنوب

و هواپیماها دارند خندق می کنند و

کودکان زخمی تشنه اند

تو رفته ای از شریعه آب بیاوری

در برابر چشم این همه ماهواره جاسوسی

 

اوضاع روزگار بد نیست

از سران عرب

یکی با شمشیری از طلا بر کمر

دارد ریشش را خضاب می کند و

یکی

همیشه در مواقع حساس

به سجده می رود

شیخ فلان

تا دشداشه را عوض کند

شیخ الرشید تا سان ببیند از برابر عکسش

شاه کوچک تا برگردد از تعطیلات آمریکایی

دیر خواهد شد.

نماد ارتش عربی

پلیس مصر است

که همچنان حمله می کند به الازهر!

جان بولتون دارد پارس می کند در سازمان ملل!

تنها تو مانده ای نصرالله!

پس شمشیر را پس بگیر و

اسب را پس بگیر و

شریعه را پس بگیر و

غیرت عربی را پس بگیر

که پادشاهان عرب

شیهه اسبان مرده اند! 

