به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، دولت ایالات متحده در صدد است تعرفه ۲۵ درصدی را بر بخش خودروی اتحادیه اروپا اعمال کند؛ اقدامی که عملاً توافق بهدستآمده در ماه اوت میان واشنگتن و این بلوک تجاری را ملغی خواهد کرد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در گفتگو با شبکه «سیانبیسی» تأیید کرد که کاخ سفید در حال پیشبرد این تصمیم است. این در حالی است که پیشتر در سال جاری، دیوان عالی آمریکا طی حکمی اعلام کرد رئیسجمهور نمیتواند تعرفههای جهانی را از طریق «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» اعمال کند. با این حال، دونالد ترامپ با دور زدن این محدودیت و استناد به «بخش ۲۳۲» با موضوع مخاطرات امنیت ملی، به دنبال بازگرداندن تعرفههای سنگین بر واردات خودرو است.
در ماه اوت، دو طرف توافق کرده بودند که این تعرفهها به ۱۵ درصد کاهش یابد، اما ترامپ اکنون مدعی است که اتحادیه اروپا به تعهدات خود پایبند نبوده است؛ ادعایی که از سوی مقامات اروپایی به شدت رد شده است. ترامپ همچنین کشورهای اروپایی را متهم کرده که به دلیل خودداری از اعزام نیرو برای همکاری با نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز، توافق را نقض کردهاند.
تحلیلگران معتقدند این تهدیدهای تعرفهای بیشترین آسیب را به خودروسازان بزرگ آلمانی از جمله بیامو، مرسدسبنز و فولکسواگن وارد خواهد کرد. این تحولات همزمان با تصمیم کاخ سفید برای خروج ۵ هزار نیروی نظامی از خاک آلمان صورت میگیرد؛ تصمیمی که پس از اظهارات فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، مبنی بر «تحقیر شدن آمریکا در مذاکرات با ایران» اتخاذ شد.
بر اساس دادههای انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا، تجارت خودرو ۸ درصد از کل مبادلات میان اتحادیه اروپا و آمریکا را تشکیل میدهد و ایالات متحده با جذب ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات خودروهای اروپایی، حیاتیترین بازار برای این صنعت محسوب میشود. کارشناسان تأکید میکنند که این تعرفهها عمدتاً خودروهای لوکس را هدف قرار میدهند که به صورت کامل صادر میشوند، در حالی که خودروهای میانرده به دلیل مزایای توافق تجاری میان آمریکا، مکزیک و کانادا، عمدتاً در خاک آمریکا تولید میشوند.
نظر شما