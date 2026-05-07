به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور پس از واکنش‌های تند و خشمگینانه متحدان آمریکا، به‌طور ناگهانی از طرح بازگشایی تنگه هرمز عقب‌نشینی کرده است.

این شبکه به نام متحدان آمریکا هیچ اشاره ای نکرده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده ۱۶ اردیبهشت ماه اعلام کرد: طرح موسوم به «پروژه آزادی» که با هدف تسهیل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شده بود، به‌طور موقت متوقف شده است.

ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر این شکست در پیامی اعلام کرد: این تصمیم در پی درخواست برخی کشورها از جمله پاکستان و هم‌زمان با ادامه روند مذاکرات با ایران اتخاذ شده است.

وی مدعی شد که این توقف با هدف فراهم کردن فرصت برای پیشرفت در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی صورت گرفته و در عین حال، «محاصره» همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از آنچه «پیشرفت در مذاکرات» خواند؛ سخن گفت، اما جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی یا چارچوب این توافق احتمالی ارائه نکرد.