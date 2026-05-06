انصاری: ماندگاری کالا در گمرک به ۳ ساعت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری عصر چهارشنبه در جلسه مشترک با سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ظرفیت‌های کریدور شمال و افزایش حجم تجارت در بنادر شمالی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و تمرکز کالاها بر کریدور شمالی، خود را موظف می‌دانیم با سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندها، کمترین مشکل را برای تجار ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه «امضای تفاهمنامه روی کاغذ برای ما ارزشی ندارد» افزود: نگاه ما ارائه خدمات اجرایی فرابخشی در منطقه آزاد است تا تجار بتوانند با آسودگی بیشتری فعالیت کنند. یکی از محورهای اصلی سازمان ملی استاندارد، یکسان‌سازی رویه‌های ارزیابی انطباق با کشورهای هدف تجاری است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به نشست آتی سازمان همکاری شانگهای، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما تعریف «نشان انطباق مشترک شانگهای» مشابه الگوی اروپایی است. در این صورت، کارگروه‌های تخصصی شکل می‌گیرد و پس از تبادل استانداردها و رویه‌ها، یک نشان واحد مبنای مبادلات تجاری خواهد شد.

انصاری از طراحی یک پلتفرم دیجیتال هوشمند برای دسترسی آسان تجار به قوانین و استانداردهای کشورهای عضو خبر داد و گفت: منطقه آزاد انزلی می‌تواند به عنوان هاب اصلی این پلتفرم در حاشیه دریای خزر عمل کند. از استاندارد کرمانشاه نیز خواسته‌ایم چنین بستری را در غرب کشور راه‌اندازی کند.

وی با اشاره به تحول در نظام استانداردسازی کشور تصریح کرد: هم‌اکنون در نسل دوم استانداردسازی قرار داریم. برنامه داریم از استانداردهای اجباری عبور کرده و به نسل سوم برسیم. در این مدل جدید، سازمان ملی استاندارد مستقیماً فقط بر محصولات خاص نظارت دارد و کنترل کیفیت و ایمنی سایر کالاها بر اساس مقررات فنی با دستگاه‌های متولی خواهد بود و نقش سازمان، نظارت عالی خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به کاهش چشمگیر زمان ماندگاری کالاها در گمرک اشاره کرد و گفت: با رویه‌های بازنگری شده، زمان مربوط به اقدامات سازمان استاندارد حداکثر به سه ساعت کاهش یافته است. در دستورالعمل جدید نمونه‌برداری، تمام کالاها بر اساس سطح ریسک طبقه‌بندی شده‌اند و محصولاتی که سابقه انطباق مستمر دارند، کمتر مشمول نمونه‌برداری می‌شوند.

انصاری در پاسخ به درخواست ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی در منطقه آزاد انزلی، گفت: آمادگی داریم از پتانسیل پژوهشگاه استاندارد برای رفع نیازهای موقت استفاده کنیم تا فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود، اما اولویت، تشویق بخش خصوصی برای احداث آزمایشگاه‌های تخصصی در خود استان است.

وی تأکید کرد: خط قرمز ما ایمنی مردم است و اجازه نمی‌دهیم کالای خطرناک وارد کشور شود، اما در چارچوب حفظ ایمنی، تمام تلاش خود را برای تسهیل تجارت به کار گرفته‌ایم.