مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر: تمدن غربی محکوم به فنا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر اسماعیلی بعد از ظهرچهارشنبه در مراسم تجلیل از اساتید مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) شهرستان کنگان، ضمن تبریک مقام استاد و با اشاره به جایگاه رفیع معلمی، اظهار کرد: باطن تمدنها سبک زندگی، نحوه تعامل مردم با مبدأ هستی و رفتار با همنوعان است که مایه بقا یا فنای یک تمدن میشود.
وی با استناد به سخن جواهر لعل نهرو که «شکوه تمدنها به انسانهایی است که در آن جامعه تربیت میشوند»، افزود: علت نابودی تمدنهای بزرگ با وجود پیشرفتهایشان، نبود روح الهی در کالبد آنهاست.
مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر در ادامه با اشاره به تحلیل مقام معظم رهبری از افول تمدن غربی، خاطرنشان کرد: امروز تمدنی که در غزه جنایت میکند، کودککشی را به حد قربانی کردن و گوشت خواری رسانده، همان تمدنی است که روحش منبعث از فرامین الهی نیست و به دلیل نداشتن سبک زندگی وحیانی، روزبهروز اضطراب و استرس در آن افزایش مییابد.
سبک زندگی اسلامی؛ رسالت انحصاری حوزه علمیه
حجتالاسلام اسماعیلی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب امام شهید، تصریح کرد: امام شهید فرمودند رسالت منحصر به فرد حوزه علمیه، دریافت و ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه است و هیچ نهادی جایگزین حوزه در این عرصه نیست. اگر سبک زندگی اسلامی از حوزه گرفته شود، تمدن اسلامی بیروح خواهد ماند.
وی با اشاره به بند پایانی بیانیه گام دوم انقلاب، افزود: رهبر معظم انقلاب در آنجا جمله را ناتمام گذاشتند و در سفر استانی به بجنورد، بحث سبک زندگی را باز کردند که باید طلاب با دقت آن را بررسی و نکتهبرداری کنند.
نقش ناشناخته حوزه در تاریخ؛ از قرارداد رویترز تا کاپیتولاسیون
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر ادامه داد: یکی از ناشناختهترین ابعاد حوزه علمیه، ارتباط با مردم و نقشی است که علما در طول تاریخ ایفا کردند. مبارزه با قرارداد ننگین رویترز توسط ملاعلی کنی، قرارداد تنباکو توسط میرزای شیرازی، مقابله با کاپیتولاسیون توسط امام خمینی(ره) و ایستادگی در برابر حکومت پهلوی از جمله این نقشهای بیبدیل بوده است.
وی با انتقاد از غفلت در معرفی این نقشآفرینیها به مردم، تأکید کرد: متأسفانه مردم با این ابعاد از تاریخ حوزه آشنا نیستند و این وظیفه امروز ماست که این میراث گرانسنگ را تبیین کنیم.
لزوم تربیت طلاب انقلابی و زمانشناس
حجتالاسلام اسماعیلی در ادامه با اشاره به فرمایش امام صادق(ع) که «العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس»، بر ضرورت تربیت طلاب زمانشناس و انقلابی تأکید کرد و گفت: طلبه باید با سیاست اسلام و قرآن آشنا باشد. متأسفانه نظامات مورد نیاز جامعه مانند روانشناسی اسلامی، جامعهشناسی اسلامی و اقتصاد اسلامی هنوز به درستی تدوین نشده و این رسالت حوزههای علمیه است.
وی در پایان با انتقاد از عدم ورود اسناد لانه جاسوسی به کتب درسی، گفت: امام خمینی(ره) و امام شهید (ره) بارها فریاد زد که چرا این اسناد در مدارس تدریس نمیشود؟ وقتی دانشآموز و طلبه آمریکا را نشناسد، خیال میکند آمریکا برایش گل و بلبل میآورد؛ در حالی که همان آمریکا بیش از ۱۷۰ دانشآموز ما را به خاک و خون کشید. حوزه وظیفه دارد طلاب را با اصول، اهداف و آرمانهای انقلاب و امام آشنا کند.
در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید و مسؤولین محلی برگزار شد، از مقام شامخ اساتید نمونه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) کنگان تجلیل به عمل آمد.
نظر شما