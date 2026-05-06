به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در حاشیه مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی و در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت نیروهای مسلح پرداخت و اظهار کرد: وضعیت نیروهای مسلح الحمدالله خیلی خوب و پرقدرت است.

وی با اشاره به شکست‌های مکرر دشمنان انقلاب اسلامی، افزود: دشمنان ما هر بار که اقدام به آزمایش قدرت ما می‌کنند، با شکست مواجه می‌شوند. آخرین شکست آن‌ها در پروژه آزادی تنگه هرمز بود که به برکت خون شهدا و لطف الهی، به طور کامل ناکام ماندند.

سردار شکارچی همچنین به بحث استفاده‌ دشمن از مذاکره برای فریب و ضربه زدن به کشور اشاره کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که اگر دشمن بخواهد قلدری کند، او را مفتضحانه شکست دهیم و الحمدالله این اتفاق نیز افتاده است.

وی در پایان با یادآوری مقام والای شهید سلیمانی، او را الگوی اخلاص، شجاعت و مدیریت دانست و تأکید کرد: امیدواریم که به برکت خون این شهدا، ما نیز در این مسیر هدایت شویم.