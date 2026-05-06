۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

شکارچی: اگر دشمن قلدری کند او را مفتضحانه شکست می‌دهیم

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به استفاده‌ دشمن از مذاکره برای فریب و ضربه زدن به کشور گفت: ما به دنبال این هستیم که اگر دشمن بخواهد قلدری کند، او را مفتضحانه شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در حاشیه مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی و در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت نیروهای مسلح پرداخت و اظهار کرد: وضعیت نیروهای مسلح الحمدالله خیلی خوب و پرقدرت است.

وی با اشاره به شکست‌های مکرر دشمنان انقلاب اسلامی، افزود: دشمنان ما هر بار که اقدام به آزمایش قدرت ما می‌کنند، با شکست مواجه می‌شوند. آخرین شکست آن‌ها در پروژه آزادی تنگه هرمز بود که به برکت خون شهدا و لطف الهی، به طور کامل ناکام ماندند.

سردار شکارچی همچنین به بحث استفاده‌ دشمن از مذاکره برای فریب و ضربه زدن به کشور اشاره کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که اگر دشمن بخواهد قلدری کند، او را مفتضحانه شکست دهیم و الحمدالله این اتفاق نیز افتاده است.

وی در پایان با یادآوری مقام والای شهید سلیمانی، او را الگوی اخلاص، شجاعت و مدیریت دانست و تأکید کرد: امیدواریم که به برکت خون این شهدا، ما نیز در این مسیر هدایت شویم.

کد مطلب 6822314
هادی رضایی

