سردار شکارچی: خون شهید حاجی زاده باعث شکستن غرور امریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی در حاشیه مراسم اولین سالگرد شهادت سردار شجاع سپاه اسلام، سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی‌زاده و جمعی از فرماندهان و همرزمان ایشان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی که در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) برگزار شد گفت: برکت شهید حاجی‌زاده باعث شکستن غرور قلدرترین کشور جهان یعنی آمریکای جنایتکار و فروپاشی هیمنه استکبار جهانی شد و بنایی را گذاشت که تا سالهای سال باعث اقتدار جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز جهانیان دستاوردهای کار این شهید بزرگوار را می‌بینند که هر روز در حال افزایش است.