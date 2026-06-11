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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

سردار شکارچی: خون شهید حاجی زاده باعث شکستن غرور امریکا شد

سردار شکارچی: خون شهید حاجی زاده باعث شکستن غرور امریکا شد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: برکت شهید حاجی‌زاده باعث شکستن غرور قلدرترین کشور جهان یعنی آمریکای جنایتکار و فروپاشی هیمنه استکبار جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی در حاشیه مراسم اولین سالگرد شهادت سردار شجاع سپاه اسلام، سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی‌زاده و جمعی از فرماندهان و همرزمان ایشان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی که در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) برگزار شد گفت: برکت شهید حاجی‌زاده باعث شکستن غرور قلدرترین کشور جهان یعنی آمریکای جنایتکار و فروپاشی هیمنه استکبار جهانی شد و بنایی را گذاشت که تا سالهای سال باعث اقتدار جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز جهانیان دستاوردهای کار این شهید بزرگوار را می‌بینند که هر روز در حال افزایش است.

کد مطلب 6857096
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • 🕋🇹🇷🇷🇺زمان همه چیز را کهنه می کند🇷🇺🇸🇦🕋 IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      🕋🇹🇷تسلیت به خوانواده🌹‌دوستان🌹و عزیزان داغدار🇹🇷🇻🇪🇹🇷🇹🇷🕋امیدواریم ما را نیز شربک شادیهایشان کنند🇸🇦🇸🇦🌎

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