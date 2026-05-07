بابایی: بسیج سازندگی، تجلی گاه اراده جوانان مومن و جهادگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی به مناسبت ۱۷ اردیبهشت، سالروز تأسیس بسیج سازندگی پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است.

هفدهم اردیبهشت ماه، در تقویم پرافتخار انقلاب اسلامی، مطلع درخشش نهادی برآمده از بطن تفکر ناب اسلامی و مزین به نام نامی «بسیج سازندگی» است. این شجره طیبه که با تدبیر حکیمانه و نگاه ژرف رهبر شهید انقلاب، غرس گردید، امروز به درختی تناور مبدل شده است که سایه‌سار پرمهر آن، امیدبخش دل‌ها و نویدبخش شکوفایی و بالندگی در جای‌جای این مرز و بوم است.

بسیج سازندگی، تنها یک نهاد نیست؛ بلکه مکتب عشق، ایثار و تجلی‌گاه اراده جوانان مؤمن و سلحشوری است که با تاسی به سیره جهادی شهدای والامقام، ردای خدمت بر تن کرده و آسایش خویش را در گرو آرامش و رفاه هم‌وطنانشان می‌بینند. این جهادگران بی‌ادعا، با تکیه بر روحیه «ما می‌توانیم»، بن‌بست‌شکنِ عرصه‌های دشوارند و با حضور حماسه‌ساز خود در خط مقدم محرومیت‌زدایی، بذر امید و سرزندگی را در دل مناطق کم‌برخوردار می‌کارند.

در استان یزد، حسینیه ایران و دیار پرافتخار «قنات، قنوت و قناعت»، روحیه جهادی با تار و پود مردمان مؤمن این سامان گره خورده است. جهادگران سرافراز هم‌استانی، با دستانی پرتوان و عزم‌هایی راسخ، در عرصه‌های گوناگون از عمران، آبادانی و اقتصاد مقاومتی گرفته تا یاری‌رسانی در بحران‌ها، حماسه‌هایی سترگ خلق کرده و به حق، پرچمداران و طلایه‌داران امیدآفرینی در جامعه‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جهادگر، فرارسیدن این روز فرخنده را به تمامی طلایه‌داران عرصه خدمت، جهادگران مخلص، گروه‌های جهادی و آحاد بسیجیان دریادل استان یزد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

رجاء واثق دارم در سایه الطاف بیکران الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و تحت زعامت داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، شاهد اعتلای روزافزون میهن عزیزمان و تداوم نهضت خدمت‌رسانی تا زدودن کامل غبار محرومیت از چهره ایران اسلامی باشیم. دوام توفیقات تمامی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.