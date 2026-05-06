۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

واردات یک میلیون تن کالای اساسی از مناطق آزاد به کشور

یک مقام مسئول از ورود بیش از یک میلیون تُن کالای اساسی به کشور از طریق مبادی ورودی مناطق آزاد در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجید حبیبی سرپرست ریاست حوزه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از ورود بیش از یک میلیون تُن کالای اساسی به کشور از طریق مبادی ورودی مناطق آزاد در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و با اشاره به نقش مناطق آزاد در مدیریت شرایط حساس کشور اظهار کرد: در این بازه زمانی، مناطق آزاد فراتر از یک ظرفیت اقتصادی، به بازوی عملیاتی دولت در مدیریت مرزها و پشتیبانی لجستیکی تبدیل شده‌اند و سهم مهمی در حفظ پایداری زنجیره تأمین ایفا کرده‌اند.

حبیبی افزود: اقلام واردشده شامل گندم، برنج، روغن، حبوبات، شکر، چای، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو بوده که مجموعا یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۱۹ تُن را شامل می‌شود و مستقیما وارد چرخه تامین غذایی کشور شده است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش فشار بر زنجیره تأمین تصریح کرد: تسریع در ترخیص کالا و استمرار جریان تجارت، نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی و ثبات بازار ایفا می‌کند.

سمیه رسولی

