واردات یک میلیون تن کالای اساسی از مناطق آزاد به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجید حبیبی سرپرست ریاست حوزه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از ورود بیش از یک میلیون تُن کالای اساسی به کشور از طریق مبادی ورودی مناطق آزاد در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و با اشاره به نقش مناطق آزاد در مدیریت شرایط حساس کشور اظهار کرد: در این بازه زمانی، مناطق آزاد فراتر از یک ظرفیت اقتصادی، به بازوی عملیاتی دولت در مدیریت مرزها و پشتیبانی لجستیکی تبدیل شده‌اند و سهم مهمی در حفظ پایداری زنجیره تأمین ایفا کرده‌اند.

حبیبی افزود: اقلام واردشده شامل گندم، برنج، روغن، حبوبات، شکر، چای، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو بوده که مجموعا یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۱۹ تُن را شامل می‌شود و مستقیما وارد چرخه تامین غذایی کشور شده است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش فشار بر زنجیره تأمین تصریح کرد: تسریع در ترخیص کالا و استمرار جریان تجارت، نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی و ثبات بازار ایفا می‌کند.