شمار مراکز درمان ناباروری کشور ۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی روز شنبه در حاشیه نشست کشوری سیاست‌گذاری برنامه‌های جوانی جمعیت که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، توسعه خدمات درمان ناباروری را از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه عنوان و اظهار کرد: تعداد مراکز درمان ناباروری کشور از حدود ۱۰۰ مرکز در ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت به حدود ۲۰۰ مرکز افزایش یافته که گام مهمی در تسهیل دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تخصصی محسوب می‌شود.

مدیر جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به نقش محوری وزارت بهداشت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: افزون بر نیمی از تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده وزارت بهداشت و معاونت‌های مختلف این وزارتخانه است و مجموعه وزارت بهداشت با اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش برای بهبود شاخص‌های جمعیتی کشور تلاش می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه بهداشت در حمایت از سلامت باروری بیان کرد: ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج، آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری، خدمات مراقبتی و سایر برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه از جمله اقداماتی است که در شبکه بهداشت کشور به طور مستمر در حال اجراست.

سعیدی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمایتی خانواده ادامه داد: ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی وزارت بهداشت نسبت به آغاز اجرای قانون تقریباً ۲ برابر شده است. همچنین اقدامات مؤثری برای توسعه و بهسازی مهدکودک‌ها در مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی انجام شده تا شرایط مناسب‌تری برای خانواده‌ها و کارکنان فراهم شود.

مدیر جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها است، اظهار کرد: اگرچه اقدامات ارزشمندی در حوزه سلامت انجام شده، اما برای بهبود شاخص‌های ولادت، لازم است حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و قانونی از خانواده‌ها بیش از گذشته صوتر گیرد.

وی کاهش نرخ سزارین را از اولویت‌های وزارت بهداشت برشمرد و گفت: در این حوزه هنوز تا رسیدن به اهداف تعیین‌شده فاصله داریم و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش سزارین‌های غیر ضروری و ترویج زایمان طبیعی در حال انجام است.

سعیدی با اشاره به اجرای طرح حمایتی «کارت امید مادران» افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند، در صورت ثبت اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه به نام خود، به صورت خودکار مشمول این طرح شده و ماهانه ۲ میلیون تومان به مدت ۲ سال دریافت می‌کنند. همچنین در ستاد ملی جمعیت، پیشنهادهایی برای افزایش حمایت‌های مالی از مادران متناسب با شرایط اقتصادی کشور در دست بررسی است.

مدیر جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره خدمات سلامت مادران خاطر نشان کرد: در مراکز خدمات جامع سلامت حدود هشت نوبت مراقبت رایگان دوران بارداری به مادران ارائه می‌شود و علاوه بر معاینات و پایش سلامت، مکمل‌ها و داروهای مورد نیاز دوران بارداری نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد. در صورت نیاز نیز مادران برای دریافت خدمات تخصصی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور افزود: در حال حاضر جمعیت ایران همچنان روندی رو به رشد دارد و سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شد، اما کاهش تعداد موالید، زنگ هشداری برای آینده است. از این رو استمرار حمایت از خانواده‌ها، اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه بازگشت روند موالید به مسیر مطلوب و حفظ پویایی جمعیت کشور را فراهم کند.