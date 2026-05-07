به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر و همزمان با بروز محدودیت در برخی بازارهای مالی، مسیر حرکت سرمایه‌گذاران به‌طور محسوسی تغییر کرده و توجه‌ها بیش از گذشته به بازار طلا معطوف شده است؛ بازاری که در شرایط ناپایدار، بار دیگر نقش سنتی خود به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه را پررنگ‌تر از قبل نشان داده است.

در حالی که وقفه در معاملات بازار سهام و اختلال در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مانند فارکس، بسیاری از فعالان را با چالش مواجه کرد، طلا به‌عنوان گزینه‌ای در دسترس و قابل اتکا، به کانون توجه بازگشت. این فلز گرانبها نه‌تنها از منظر حفظ ارزش دارایی اهمیت دارد، بلکه به دلیل نقدشوندگی بالا، امکان واکنش سریع به تحولات را نیز برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

طلا در مرکز توجه سرمایه‌گذاران با افزایش نااطمینانی‌ها، تقاضا برای طلا -چه در قالب فیزیکی و چه از طریق بسترهای آنلاین- روندی صعودی به خود گرفته است. تجربه نشان می‌دهد در دوره‌هایی که بازارهای دیگر با محدودیت یا تعطیلی مواجه می‌شوند، طلا به‌سرعت جایگزین بخشی از جریان سرمایه می‌شود و نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کند.

در این میان، بسترهای آنلاین خرید و فروش طلا به یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند؛ سامانه‌ هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها اعلام کرده است: در ساعات اوج درگیری و همزمان با تعطیلی رسمی بازارها، معاملات فلزات گرانبهایی مانند طلا و نقره به‌صورت آنلاین و بدون وقفه ادامه داشته و کاربران امکان خرید و فروش، تبدیل دارایی به وجه نقد و همچنین دریافت فیزیکی را در تمام این مدت در اختیار داشته‌اند. بر اساس اعلام این سامانه، سرمایه‌گذاران توانسته‌اند کل تقاضای طلای خود را از طریق بانک‌های کارگشایی دریافت کنند و فرآیند تحویل نیز بدون اختلال انجام شده است.

طبق اعلام مسئولان سامانه مذکور، تعداد کاربران این بسترها از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور کرده است. این رشد نشان‌دهنده تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و حرکت به سمت ابزارهایی است که در شرایط خاص نیز بدون وقفه خدمات ارائه می‌دهند.

در این بین چالش اعتماد و نظارت با وجود رشد سریع بازار آنلاین طلا، مسئله تفکیک پلتفرم‌های معتبر از سکوهای فاقد پشتوانه به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. افزایش فعالیت برخی سایت‌های غیرمجاز، ضرورت تدوین مقررات دقیق و تقویت نظارت را بیش از پیش برجسته کرده است.

در همین راستا، ابلاغ دستورالعمل‌های جدید برای معاملات برخط طلا و راه‌اندازی سامانه‌های رسمی، گامی در جهت ساماندهی این بازار و افزایش شفافیت تلقی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و امن‌تر این حوزه باشد.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در شرایط پرریسک تثبیت کرده و به نظر می‌رسد در صورت تداوم نااطمینانی‌ها، این روند همچنان ادامه‌دار باشد بنابراین هر چه سریع تر باید سازوکار تشدید نظارت بر فرایند خرید و فروش طلا در بستر مجازی فراهم شود.