۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

منبع عراقی خبر داد؛

برگزاری جلسه مهم سران چارچوب هماهنگی شیعی عراق

سران چارچوب هماهنگی شیعی عراق امشب نشستی مهم با حضور نخست وزیر مامور تشکیل کابینه برای بررسی سه موضوع مهم برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، یک منبع سیاسی عراقی روز چهارشنبه گفت که سران چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق امشب نشستی با حضور علی الزیدی، نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق برای بررسی تشکیل کابینه، صادرات نفت با هماهنگی با اقلیم کردستان عراق و میانجیگری میان ایران و آمریکا برگزار خواهند کرد.

وی گفت که نشست مهمی امشب در منزل محسن المندلاوی، رئیس ائتلاف اساس با حضور سران چارچوب هماهنگی و الزیدی برای تعیین تکلیف سهمیه ها و توافق بر سر توزیع وزارتخانه ها و مناصب برگزار می شود.

این منبع تصریح کرد که پس از بررسی نامزدهای مناصب وزارتی طی دو روز آینده این مناصب تعیین تکلیف خواهد شد و الزیدی اسامی را برای رای گیری در اواخر هفته آینده به پارلمان می دهد.

وی گفت که پرونده دومی که در جلسه امشب بررسی می شود، پرونده صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه و حل اختلافات میان بغداد و اربیل است.

او توضیح داد که پرونده سوم نیزنقش آفرینی عراق در میانجیگری میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ است.

