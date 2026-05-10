۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

آخرین وضعیت ناوگان صمود بعد از دزدی دریایی رژیم صهیونیستی

شبکه الجزیره به آخرین وضعیت ناوگان صمود و فعالان حامی فلسطین که با دزدی دریایی رژیم صهیونیستی در آب های بین المللی رو به رو شدند اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه از اخراج ۲ فعال ربوده شده ناوگان صمود به نام های تیاگو آویلا و سیف ابو کوشک پس از اتمام بازجویی‌هایشان از اراضی اشغالی خبر داد.

این فعالان اسپانیایی و برزیلی حین مشارکت در ناوگان جهانی صمود متشکل از ۵۰ کشتی در آب های بین المللی ربوده و بازداشت شدند.

فعالانی از ۳۹ کشور جهان در این ناوگان حضور داشتند که با دزدی دریایی رژیم صهیونیستی رو به رو شدند. ارتش رژیم صهیونیستی ۲۱ قایق با حدود ۱۷۵ فعال را ربود و کشتی ها و قایق‌های باقی‌مانده به سمت آب‌های منطقه‌ای یونان حرکت کردند.

دولت‌های اسپانیا و برزیل بازداشت شهروندان خود را غیرقانونی توصیف کردند. مسئولان ناوگان مذکور در ترکیه اعلام کردند که این ناوگان برای انجام اقدامات فنی و لجستیکی به بندر مارماریس رسیده است. همچنین گزارش شده که طی روزهای آینده جلساتی با هدف از سرگیری تلاش‌ها برای شکستن محاصره و رساندن کمک به نوار غزه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6825336

