به گزارش خبرنگار مهر از اراک، هادیان‌پور بعدازظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اظهار کرد: اعتباری که در کمیسیون کشاورزی مجلس برای سازمان منابع طبیعی کشور تصویب شد، دقیقاً منطبق با رقمی بود که در برنامه بودجه پیش‌بینی شده بود، اما در ادامه و در مراحل بعدی بررسی بودجه، این اعتبارات دستخوش تغییر شد.

وی افزود: در حالی که قرار نبود بودجه مصوب سازمان منابع طبیعی که با برنامه‌ریزی بودجه‌ای کشور هماهنگ شده بود تغییر کند، اما در کمیسیون بودجه و سایر مراحل بررسی، این اعتبار با تغییر مواجه شد و این مسئله می‌تواند روند اجرای مأموریت‌های این سازمان را با مشکل مواجه کند.

نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به قانون رفع تداخلات اراضی گفت: این قانون حدود پنج سال است در کشور اجرا می‌شود، اما شامل زمین‌هایی که جزو مستثنیات مردم بوده و برای آنها احکام قضایی صادر شده، نمی‌شود، در حالی که در برخی موارد زمین‌هایی که در حوزه مالکیت مردم بوده از آنان خارج شده است.

هادیان‌پور ادامه داد: در این زمینه جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد و مسئولان امور اراضی نیز حضور داشتند و قول دادند برای بررسی میدانی مشکلات به شازند سفر کنند تا مسائل موجود برطرف شود و نیازی به اصلاح قانون نباشد.

وی تصریح کرد: تیمی برای بررسی به منطقه آمد، اما با وجود گذشت زمان، نه اصلاح قانون انجام شد و نه مشکلات موجود در حوزه انتخابیه برطرف شده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آن زمان برخی مسئولان هشدار دادند که در صورت اصلاح قانون، ممکن است افرادی که به‌حق زمین از آنها گرفته شده نیز دوباره مدعی شوند، به همین دلیل از پیگیری اصلاح قانون صرف‌نظر شد،اما در نهایت حقوق برخی از مردمی که مستثنیات آنها به ناحق از دستشان خارج شده نیز احقاق نشده است.

هادیان‌پور گفت: انتظار می‌رود علت تغییر در اعتبارات سازمان منابع طبیعی به‌صورت شفاف مشخص شود و همچنین درباره مسیر حقوقی و تقنینی رفع مشکلات موجود در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی تصمیم‌گیری روشنی صورت گیرد.