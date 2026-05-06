به گزارش خبرنگار مهر از اراک، عبدالحسین محمدی بعدازظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان مرکزی با قدردانی از حضور مسئولان و دست‌اندرکاران این طرح اظهار کرد: اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت که به تأکید رهبر معظم انقلاب در دستور کار کشور قرار گرفته، یکی از برنامه‌های مهم و راهبردی در حوزه منابع طبیعی است که باید طی چهار سال در سراسر کشور محقق شود.

وی افزود: در همین راستا استان مرکزی نیز همگام با سایر استان‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و بر اساس سهمیه ابلاغی، موظف به تولید سالانه چهار میلیون اصله نهال و در مجموع ۱۶ میلیون اصله نهال طی چهار سال شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: اکنون در سال سوم اجرای این طرح قرار داریم و تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار اصله نهال در استان تولید شده که بخش قابل توجهی از آن در نقاط مختلف استان توزیع و کاشته شده است.

محمدی ادامه داد: این نهال‌ها در اختیار شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، صنایع و سایر متقاضیان قرار گرفته و بخشی از آن نیز به استان‌های دیگر ارسال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت نهالستان‌های استان مرکزی بیان کرد: نهالستان‌های استان که در گذشته با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اکنون به طور کامل فعال شده‌اند و تولید نهال با حداکثر ظرفیت در حال انجام است، در حال حاضر ۱۴ گونه مختلف درختی در نهالستان‌های استان تولید می‌شود و با توجه به استقبال مردم، تولید نهال‌های گلدانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه آبخیزداری اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۴۰ درصد از اراضی استان تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری قرار گرفته و مطالعات سایر مناطق نیز انجام شده و آماده اجرا است که در صورت تخصیص اعتبارات لازم، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

محمدی با اشاره به استفاده از بذرهای بادام و گردو در نهالستان‌ها بیان کرد: بخشی از بذرهای سالم برای تولید نهال مورد استفاده قرار می‌گیرد و بذرهای فاقد قابلیت کشت نیز به عنوان کود آلی مصرف می‌شود.

وی اظهار کرد: رونمایی از تمبر یادبود طرح کاشت یک میلیارد درخت اقدامی نمادین در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ منابع طبیعی است و امیدواریم با همراهی مسئولان و مشارکت مردم، گام‌های مؤثری در حفظ، احیا و توسعه پوشش گیاهی استان مرکزی برداشته شود.