۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

۴۰ درصد اراضی استان مرکزی تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری قرار گرفت

اراک-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت:۴۰ درصد اراضی این استان تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، عبدالحسین محمدی بعدازظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان مرکزی با قدردانی از حضور مسئولان و دست‌اندرکاران این طرح اظهار کرد: اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت که به تأکید رهبر معظم انقلاب در دستور کار کشور قرار گرفته، یکی از برنامه‌های مهم و راهبردی در حوزه منابع طبیعی است که باید طی چهار سال در سراسر کشور محقق شود.

وی افزود: در همین راستا استان مرکزی نیز همگام با سایر استان‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و بر اساس سهمیه ابلاغی، موظف به تولید سالانه چهار میلیون اصله نهال و در مجموع ۱۶ میلیون اصله نهال طی چهار سال شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: اکنون در سال سوم اجرای این طرح قرار داریم و تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار اصله نهال در استان تولید شده که بخش قابل توجهی از آن در نقاط مختلف استان توزیع و کاشته شده است.

محمدی ادامه داد: این نهال‌ها در اختیار شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، صنایع و سایر متقاضیان قرار گرفته و بخشی از آن نیز به استان‌های دیگر ارسال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت نهالستان‌های استان مرکزی بیان کرد: نهالستان‌های استان که در گذشته با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اکنون به طور کامل فعال شده‌اند و تولید نهال با حداکثر ظرفیت در حال انجام است، در حال حاضر ۱۴ گونه مختلف درختی در نهالستان‌های استان تولید می‌شود و با توجه به استقبال مردم، تولید نهال‌های گلدانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه آبخیزداری اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۴۰ درصد از اراضی استان تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری قرار گرفته و مطالعات سایر مناطق نیز انجام شده و آماده اجرا است که در صورت تخصیص اعتبارات لازم، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

محمدی با اشاره به استفاده از بذرهای بادام و گردو در نهالستان‌ها بیان کرد: بخشی از بذرهای سالم برای تولید نهال مورد استفاده قرار می‌گیرد و بذرهای فاقد قابلیت کشت نیز به عنوان کود آلی مصرف می‌شود.

وی اظهار کرد: رونمایی از تمبر یادبود طرح کاشت یک میلیارد درخت اقدامی نمادین در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ منابع طبیعی است و امیدواریم با همراهی مسئولان و مشارکت مردم، گام‌های مؤثری در حفظ، احیا و توسعه پوشش گیاهی استان مرکزی برداشته شود.

