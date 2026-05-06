استاندار لرستان: نگاه متوازن به مناطق مختلف استان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، عصر چهارشنبه در جریان بازدید از روستای قلعه رستم ازنا و در جمع مردم این روستا، بر لزوم نگاه متوازن و همهجانبه به مناطق مختلف استان تأکید کرد.
نگاه به وسعت و پهنای سرزمینی لرستان
شاهرخی اظهار داشت: این نگاه به وسعت و پهنای سرزمینی لرستان و به اندازه یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت استان است.
وی ادامه داد: تمامی مناطق استان باید به طور عادلانه از خدمات توسعهای بهرهمند شوند و هیچ منطقهای نباید مورد غفلت قرار گیرد.
هر منطقه دارای استعدادها و ظرفیتهای ویژه است
استاندار لرستان ادامه داد: بخشها و مناطق مختلف استان دارای استعدادها و ظرفیتهای ویژهای هستند و بهعنوان نمونه همین روستای قلعه رستم و موقعیت ویژه آن در دامنه اشترانکوه، یک منظره بسیار زیبا و البته مستعد برای توسعه است.
وی ادامه داد: شناسایی و بهرهبرداری از این استعدادها، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
تلاش برای توسعه همهجانبه با همراهی مردم
شاهرخی با بیان اینکه مردم این منطقه نیز در مسیر عمران و آبادانی اقدام کردهاند، گفت: تلاش ویژهای برای توسعه همهجانبه در سطح استان در حال اجراست و با وجود مردم تلاشگر و پای کار در مناطق مختلف استان، وظیفه خدمترسانی ما نیز بیشتر خواهد شد.
استاندار لرستان تأکید کرد: حضور فعال و پای کار مردم در عرصههای مختلف عمرانی و توسعهای، مسئولیت ما را سنگینتر و عزم ما را برای خدمترسانی مضاعف میکند.
وی یادآور شد: همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل، زمینه توسعه متوازن مناطق مختلف استان را فراهم کنند.
