استاندار لرستان: نگاه متوازن به مناطق مختلف استان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، عصر چهارشنبه در جریان بازدید از روستای قلعه رستم ازنا و در جمع مردم این روستا، بر لزوم نگاه متوازن و همه‌جانبه به مناطق مختلف استان تأکید کرد.

نگاه به وسعت و پهنای سرزمینی لرستان

شاهرخی اظهار داشت: این نگاه به وسعت و پهنای سرزمینی لرستان و به اندازه یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت استان است.

وی ادامه داد: تمامی مناطق استان باید به طور عادلانه از خدمات توسعه‌ای بهره‌مند شوند و هیچ منطقه‌ای نباید مورد غفلت قرار گیرد.

هر منطقه دارای استعدادها و ظرفیت‌های ویژه است

استاندار لرستان ادامه داد: بخش‌ها و مناطق مختلف استان دارای استعدادها و ظرفیت‌های ویژه‌ای هستند و به‌عنوان نمونه همین روستای قلعه رستم و موقعیت ویژه آن در دامنه اشترانکوه، یک منظره بسیار زیبا و البته مستعد برای توسعه است.

وی ادامه داد: شناسایی و بهره‌برداری از این استعدادها، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

تلاش برای توسعه همه‌جانبه با همراهی مردم

شاهرخی با بیان اینکه مردم این منطقه نیز در مسیر عمران و آبادانی اقدام کرده‌اند، گفت: تلاش ویژه‌ای برای توسعه همه‌جانبه در سطح استان در حال اجراست و با وجود مردم تلاشگر و پای کار در مناطق مختلف استان، وظیفه خدمت‌رسانی ما نیز بیشتر خواهد شد.

استاندار لرستان تأکید کرد: حضور فعال و پای کار مردم در عرصه‌های مختلف عمرانی و توسعه‌ای، مسئولیت ما را سنگین‌تر و عزم ما را برای خدمت‌رسانی مضاعف می‌کند.

وی یادآور شد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل، زمینه توسعه متوازن مناطق مختلف استان را فراهم کنند.