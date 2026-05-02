به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «معا»، «عماد رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان و «جوزف کلیرفیلد» ژنرال بلندپایه آمریکایی روز شنبه در بیروت درباره تحولات وضعیت امنیتی در لبنان و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، بر اهمیت نقش نهاد نظامی و ضرورت حمایت از آن در مرحله کنونی، در سایه چالش‌های امنیتی موجود، تأکید شد.

این ژنرال آمریکایی ریاست کمیته‌ ساز و کار آتش بس در لبنان را بر عهده دارد که مأموریت نظارت بر اجرای آتش‌بس مورد حمایت آمریکا بین رژیم اسرائیل و حزب‌الله را در چارچوب تلاش‌ها برای تثبیت آرامش در منطقه بر عهده دارد.