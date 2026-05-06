۱۶۲ اثر صنایع دستی گیلان مهر اصالت ملی گرفته‌ است

یوسف سلمانخواه در حاشیه بازدید رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از موزه رشتی‌دوزی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موزه میزبان معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است تا مهارت‌ها و آنچه که به مهارت‌آموزی مربوط می‌شود، از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ثبت مهارت سنتی رشتی‌دوزی در فهرست میراث ناملموس کشور در سال ۱۳۹۰، افزود: رشتی‌دوزی یکی از درخشان‌ترین هنرهای گیلان است؛ هنری که از عصر صفویه شهره عام و خاص بوده و امروز نیز به عنوان نگین هنر گیلان شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۵۰ اثر فاخر در ایران و جهان، شاهکارهای رشتی‌دوزی را به نمایش گذاشته‌اند، تصریح کرد: اهمیت این هنر به حدی است که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ دو اثر رشتی‌دوزی به عنوان تمبر یادبود و با همکاری اداره پست رونمایی شد و به این ترتیب رشتی‌دوزی وارد حافظه تصویری رسمی کشور شد.

سلمانخواه با اشاره به شاخص‌های مهم ارزیابی کیفی آثار در دریافت مهر اصالت، ابراز کرد: در دهه اخیر، صد و شصت و دو اثر صنایع دستی گیلان مهر اصالت ملی گرفته‌اند و هفت اثر نیز موفق به کسب مهر اصالت بین‌المللی شده‌اند. از این میان، سی و چهار اثر مربوط به رشتی‌دوزی است.

وی از بازگشت ۱۳ اثر نفیس رشتی‌دوزی از دوران قاجار به گیلان خبر داد و گفت: این آثار ارزشمند که هم‌اکنون در موزه هنرهای تزیینی استان اصفهان نگهداری می‌شوند، به زودی به رشت، خانه اصلی خود بازمی‌گردند. این آثار که همگی با ابریشم طبیعی دوخته شده‌اند، از چنان ارزش هنری و تاریخی برخوردارند که نمی‌توان بر آن‌ها قیمتی گذاشت. بازگشت این آثار، تنها جابه‌جایی چند شیء نیست؛ بلکه احیای بخشی از حافظه تاریخی و هنری مردم گیلان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در پایان خاطرنشان کرد: صنایع دستی گیلان، با این تنوع چشمگیر و پشتوانه انسانی ارزشمند، یکی از ستون‌های هویت فرهنگی ماست. اگر می‌خواهیم این هویت پابرجا بماند و در سطح ملی و جهانی بدرخشد، باید از هنرمندان حمایت کنیم. از رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور دعوت شد تا با حضور در موزه رشتی‌دوزی از نزدیک با این هنر فاخر بیشتر آشنا شود.