به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمی نیا در جریان بازدید از شهرک گلخانهای چگنی، اظهار داشت: لرستان از نعمتهای خدادادی فراوانی برخوردار است و در حوزه منابع طبیعی، آب، خاک و شرایط اقلیمی، ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برای توسعه کشاورزی بهویژه در بخش گلخانهای دارد.
لرستان میتواند استان پیشرو در حوزه شهرکهای گلخانهای باشد
وی افزود: هر جا که اراده و حرکت وجود داشته باشد، ادامه مسیر نیز هموار خواهد شد و بدون تردید اگر قدم اول با جدیت برداشته شود، گامهای بعدی نیز باقوت دنبال میشود. اما اگر از همین ظرفیتهای موجود استفاده نکنیم و حرکت مؤثری صورت نگیرد، طبیعی است که اتفاق چشمگیری نیز رخ نخواهد داد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریها و دغدغهمندی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و مجموعه همراه، تصریح کرد: خوشبختانه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان و تیم همراه باانگیزه، دغدغهمند و پیگیر مسائل و مطالبات این حوزه هستند و این روحیه میتواند زمینهساز تحولات مثبت و ماندگار در بخش کشاورزی استان باشد.
هاشمی نیا، ادامه داد: در حوزه شهرکهای گلخانهای، لرستان این ظرفیت را دارد که به یکی از استانهای پیشرو تبدیل شود. توسعه این بخش نهتنها موجب افزایش بهرهوری آبوخاک میشود، بلکه میتواند در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید، رونق صادرات محصولات کشاورزی و بهبود معیشت بهرهبرداران نیز نقش مهمی ایفا کند.
لزوم توسعه شهرکهای گلخانهای در لرستان
وی تصریح کرد: باوجود ظرفیتهای مناسب و مستعد در استان، تاکنون آنگونه که باید، اقدامات چشمگیر و متناسب با این توانمندیها در حوزه شهرکهای گلخانهای صورت نگرفته است؛ ازاینرو لازم است این موضوع با نگاهی ویژه و در اولویت برنامهریزیهای توسعهای استان قرار گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: تحقق اهداف موردنظر در این بخش، نیازمند همراهی همهجانبه تیم مدیریتی استان، تسهیل فرایندهای اجرایی، رفع موانع سرمایهگذاری و همچنین حمایت و پشتیبانی جدی از سوی مرکز است و قطعاً با تعامل، انسجام و همدلی میان مسئولان استانی و ملی، میتوان شاهد اتفاقات بسیار خوبی در آینده نزدیک بود.
وی همچنین با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس اقدامات و ظرفیتهای بخش کشاورزی، گفت: اصحاب رسانه همواره بهتصویرکشیدن این رویدادها، انتقال مطالبات و امیدآفرینی در جامعه نقش مؤثری داشتهاند و از همراهی و تلاشهای ارزشمند آنان صمیمانه تشکر میکنم.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در پایان اظهار امیدواری کرد با برنامهریزی هدفمند، جذب سرمایهگذاری و استفاده از همه ظرفیتهای فنی و اجرایی، روند توسعه شهرکهای گلخانهای در لرستان شتاب بیشتری بگیرد و این استان بتواند جایگاه واقعی خود را در بخش کشاورزی نوین و دانشبنیان به دست آورد.
