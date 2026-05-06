استاندار لرستان: هیمنه پوشالی دشمن برای دنیا برملا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم ازنا با اشاره به فضاسازیهای اخیر دشمن، اظهار داشت: ترامپ جنایتکار که بازیچه دست نتانیاهوی کودککش شده بود، در یک سخنرانی خصمانه اهداف جنگ خود را ترسیم کرد، آنها رسماً به دنیا اعلام کردند که بهعنوان قدرتمندترین ارتش جهان، ظرف سه روزکار ایران را تمام میکنند. آنها میگفتند عقده چهل و هفتساله داریم، اما نتوانستند جمهوری اسلامی را بهزانو درآورند.
دشمن در هیچیک از اهداف خصمانه خود موفق نبود
وی ادامه داد: دشمن با شعار جنگ و استفاده از خبیثانهترین و رذیلانهترین روشها و زیر پا گذاشتن تمام کنوانسیونهای بینالمللی، جدیدترین ابزارهای خود را علیه مقامات ارشد نظام، مردم عزیز، نیروهای مسلح و حتی کودکان به کار گرفت. جنایتهای آنها در تاریخ ثبت شد، اما نتیجه چه شد؟ دشمن قرار بود ظرف سه روز کشور را تسلیم کند، با ترور مقامات ارشد، شیرازه مملکت را بپاشد، کشور را تجزیه کند، انرژی هستهای را جمع کند و پایگاههای موشکی را نابود سازد.
استاندار لرستان، تأکید کرد: امروز شصت و هفتمین روز مقاومت و رشادت شما مردم و رزمندگان ما است. کدام یک از این اهداف محقق شده است؟ هیچکدام. به لطف خداوند، قدرت رزمندگان، حضور شما مردم و وجود رهبری فرزانه، دشمن در هیچیک از اهداف خصمانه خود موفق نبود.
شاهرخی با بیان اینکه دشمن روشهای مختلف را آزمایش کرده است، گفت: آخرین روش دشمن، نمایش هیمنه پوشالی و عملیات بهاصطلاح «خشم اقتصادی» بود، اما آنها بعد از هشت ساعت، با بدترین شکست برگشتند. امروز همه میبینند که وجود رهبری عزیز و فرزانه انقلاب، بزرگترین سرمایه این کشور است. آیا کشوری با این رهبری و این مردم، شکستپذیر است؟
هیمنه پوشالی دشمن برای دنیا برملا شده است
وی با تأکید بر لزوم قدردانی از نیروهای مسلح و مردم، اظهار کرد: من بارها گفتهام، باید از همه نیروهای مسلح و از ملت بزرگ ایران در خیابانها قدردانی کنیم. یادمان نرود جمله امام راحل را که فرمودند: «اگر سپاه نبود، کشور نبود.» امروز دیدیم که سپاه قهرمان، یگانهای هوافضا، موشکهای نقطهزن، ارتش قدرتمند، نیروهای امنیتی، سربازان گمنام امامزمان (عج) و دستگاه قضایی خدمتگزار، چگونه هیمنه استکبار را در هم کوبیدند.
استاندار لرستان، تصریح کرد: امروز ما باقدرت میگوییم که یک ابرقدرت هستیم. هرگونه تعرض کوچک به منافع مردم با آتش سنگین نیروهای مسلح و حضور معنادار مردم مواجه خواهد شد. دشمن چنان شکستخورده که آبروی نداشته و هیمنه پوشالیاش برای دنیا برملا شده است. امروز این ما هستیم که مسیر میدان و دیپلماسی را تعیین میکنیم و سرنوشت جنگ چیزی جز تدبیر مقام معظم رهبری نیست.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: معظم له در اولین پیام خود فرمودند؛ دشمن باید تنبیه شود، بهاشتباه خود اعتراف کند و متعهد شود که دیگر تجاوزی به منافع ایران نخواهد کرد. امروز همه مذاکرهکنندگان و مسئولان باید بدانند که محور مقاومت جزئی از توافق ما است. دشمن برای ایجاد دودستگی و چنددستگی تلاش میکند، غافل از اینکه همه باید پشت سر ولایت حرکت کنیم.
برخورد قاطع با محتکران و عاملان اختلال در سفره مردم
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ اقتصادی دشمن اشاره کرد و گفت: تحریم و فشار اقتصادی چیز جدیدی نیست؛ از ابتدای انقلاب وجود داشته. امروز جبهه دشمن باهدف قراردادن واحدهای تولیدی مادر و سفره مردم، به دنبال ناامیدی است. اما توانمندی و مقاومت ملت و درایت مسئولان، ما را بر این مشکلات فائق خواهد آورد.
شاهرخی، تصریح کرد: رئیسجمهور بهدرستی عنوان کردند که بخشی از گرانیها ناشی از فشار تحریم و کمبود مواد اولیه است؛ مردم این را با جان میپذیرند، اما مردم گرانفروشی، کمفروشی و احتکار را نمیپذیرند. همانطور که در خط مقدم با صهیونیستها مبارزه میکنیم، با محتکران و عاملان اختلال در سفره مردم نیز مبارزه قاطع میکنیم. این افراد که همسو با دشمن عمل میکنند، بدانند که کوتاه نخواهیم آمد.
وی گفت: فلسفه وجود مسئولان، خدمت به شماست. دولت برنامههای گستردهای برای واردات، ترمیم واحدهای تولیدی و مهار تورم دارد و انشاءالله با همکاری مردم بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد.
