۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب ناپایداری دریایی در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود و دریا مواج است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در بعدازظهر برروی مناطق دریایی، سواحل و جزایر و پاره‌ای نقاط دور از ساحل با تشدید سرعت بادهای غربی، گرد و غبار و احتمال کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دریا در ساعات بعدازظهر و شب به ویژه در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر می‌رسد.

حمزه نژاد افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب می‌شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6812465

