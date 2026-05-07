به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،‌ مدیرعامل شرکت نفتی آمریکایی «شورون» طی سخنانی اذعان کرد: اوضاع بدتر می‌شود و ایالات متحده قادر به جبران کمبود نفت نیست.

بر اساس این گزارش، «مایک ورث» در ادامه ضمن هشدار درباره تبعات بسته ماندن تنگه هرمز افزود: جهان از کمبود نفت رنج می‌برد و این در حالی است که ۲۰٪ از انرژی جهان از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شد و آمریکا نمی‌تواند این کمبود را جبران کند.

وی تصریح کرد: ما شاهدیم که پروازها در اروپا به دلیل کمبود شدید سوخت جت، لغو یا برنامه‌های آنها تغییر داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت «شورون» تأکید کرد: من فکر می‌کنم ایالات متحده فشارهای قیمتی را تجربه خواهد کرد.

مایک ورث پیشتر هم هشدار داده بود که تأثیر کلی بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند به اندازه بحران دهه هفتاد میلادی باشد.

در آن دهه اختلالات عمده عرضه، اقتصادهای جهان را تحت الشعاع قرار داد و منجر به سهمیه‌بندی سوخت و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد.