خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ تولید تک آهنگ‌ها و نماهنگ‌های مرتبط با جنگ تحمیلی «رمضان» از جمله فرآینده‌های مهم مرتبط با تولید آثار ملی میهنی این روزها بوده که طی روزهای گذشته به همت مجموعه‌های مختلف فرهنگی در قالب‌های موضوعی متعدد و متنوع پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

آثاری که عمده آنها با اتکا به موضوعاتی چون «شهادت رهبر شهید»، «حفظ تمامیت ارضی کشور»، «جنگ تحمیلی رمضان»، «شهدای اقتدار ملی» و موارد مشابه توسط هنرمندان و گروه های متعدد حوزه موسیقی تولید شده و در رسانه ملی، رسانه های دیداری و شنیداری و تجمعات مردمی شبانه مردم و موکب ها به سمع و نظر مخاطبان رسیده اند. مسیری پرتراکم که دربرگیرنده فصل تازه ای از تولیدات ملی میهنی در حوزه موسیقی بود که می بایست پس از پایان جنگ تحمیلی در مقاطع مختلف و کنار ارزشمندی های فراوانی که داشت مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا در آینده به فضای منسجم‌تر و منظم تری برای آهنگ های ملی میهنی دست پیدا کرد.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از همین مجموعه های موسیقایی کشور بود که در ایام جنگ رمضان همراه با مجموعه های دیگری چون مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر موسیقی و سرود سازمان صداوسیما، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا)، مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دیگر مجموعه های مرتبط اقدام به تولید و انتشار آثار موسیقایی کرده است.

آنچه می‌خوانید مروری اجمالی به برخی از تولیدات این مجموعه در ایام جنگ تحمیلی رمضان است که در فواصل زمانی مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

نماهنگ «گل های میناب»؛ یک نگاه روایت محور به دانش آموزان بی دفاع

«گل های میناب» عنوان یکی از اولین قطعات منتشر شده از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که روزهای آغازین جنگ منتشر شد.

در توضیح این اثر که فاطمه آقایی شاعر، آهنگساز، تنظیم کننده و آوین خواننده آن هستند، آمده است:

این اثر با نگاهی احساسی و روایت‌محور به موضوع تهاجم ناجوانمردانه مدعیان دروغین حمایت از مردم ایران که در ساعات اولیه منجر به شهادت دانش آموزان بی‌دفاع مینابی شد با زبان موسیقی می‌پردازد و یاد و خاطره آنها را پس از گذشت یک هفته از این واقعه تلخ گرامی می‌دارد.

نماهنگ «وطنم»؛ این موسیقی به مردم شریف کف خیابان‌ها تقدیم می‌شود

نماهنگ «وطنم» یکی دیگر از محصولاتی بود که طی روزهای گذشته توسط دفتر موسیقی وزارت فرهنگ در قالب اثری ملی میهنی منتشر شد.

در این نماهنگ که محتوای تصویری آن با اتکا به تجمعات مردم عزیز کشورمان در خیابان ها و موکب های مختلف کشور تدوین شده، هنرمندی با نام هنری «محتشم» به عنوان آهنگساز و خواننده حضور دارد.

محمدمهدی علی نژاد شاعر، مصطفی مومنی تنظیم، میکس و مستر، فراز فراهانی نوازنده برخی دیگر از عوامل اجرایی این نماهنگ را تشکیل می دهند.

نماهنگ «می‌رسد ...»؛ برای «رهبر شهید» و یک ملت سرافراز

از دیگر محصولاتی که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفت، نماهنگی به نام «می‌رسد ...» بود که در همان روزهای میانی جنگ تحمیلی رمضان تولید و منتشر شد.

در این نماهنگ که تصاویر آن مشتمل بر جنایات دشمن صهیونی آمریکایی در حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت ۱۶۸ دانش آموز مظلوم این مدرسه، بیانات رهبر شهید در محکومیت جنایات دشمن و دفاع جانانه سربازان میهن است، خلیل شفیعی ترانه سرا، سید محمدحسین حسینی موسیقی، حسن مهدی اعتباری خواننده و محمدحسین ملازاده تدوین تصاویر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

نماهنگ «آماده‌ایم»؛ ای حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم

«آماده ایم» عنوان نماهنگ دیگری است که در مسیر جنگ تحمیلی رمضان در قالبی اثری که بخش هایی از ملودی آن ملهم از نوحه «ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش» حاج صادق آهنگران تولید شده، پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ تولید شده از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سید محمدحسن حسینی ترانه و موسیقی و محمدحسین ملازاده تدوین تصاویر را به عهده داشتند.

تاکید بر حفظ وحدت با تکیه برفرمایشات امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و ارائه تصاویری از جنایات دشمن در حمله به مراکز غیرنظامی بخش عمده تصاویر این نماهنگ را تشکیل می دهند.

نماهنگ «قسم به پرچم»؛ یک سوگند ابدی برای شادی و غم میهن

دفتر موسیقی وزارت ارشاد طی روزهای گذشته بود که نماهنگ دیگری به نام «قسم به پرچم» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

در این اثر غلامرضا طریقی ترانه سرا، علی رها خواننده، حسام کلاته تنظیم کننده و امید رمضانی مدیرتولید گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

تمرکز برحضور چشمگیر مردم کشورمان در تجمعات خیابانی، گرامیداشت شهدای کودک و نوجوان و شهادت امام شهید از جمله مواردی بود که در این نماهنگ به آن توجه شده بود.

نماهنگ «وطن»؛ به تماشای یک شکوه تمام نشدنی

«وطن» عنوان یکی از تازه‌ترین محصولات تصویری تولید شده در حوزه آثار ملی میهنی است که طی روزهای اخیر توسط دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ که با خوانندگی هنرمندی به نام هنری «هاتف» منتشر شده ایمان تیموریان ترانه‌سرا، آهنگساز، تنظیم و میکس و عرشیا نیک‌پور مدیر هنری گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

گروه اجرایی اثر در این نماهنگ تلاش کرده بود با انتخاب تصاویری از مراکز تاریخی و ملی کشورمان عظمت و شکوه ایران و ایرانی را به جهانیان ارائه دهد.

نماهنگ «دل ایران»؛ هوای دلم غمگین است

نماهنگ «دل ایران» هم پروژه دیگری است که در این روزها به خوانندگی هاتف منتشر شد.

در این اثر که عمده تصاویر آن مشتمل بر تشییع پیکر پاک شهدای جنگ تحمیلی رمضان در مقاطع مختلف تهیه شده، «هاتف» به عنوان ترانه سرا، آهنگساز و خواننده، عرشیا نیک پور مدیر هنری گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

عرض ارادت به شهدای دوران مختلف انقلاب اسلامی و ارائه تصاویری از رهبر شهید از جمله محورهای موضوعی این نماهنگ هستند، که چندی پیش در جریان اجرای پروژه «برای ایران، سرچشمه هنر» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت زنده پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

نماهنگ «بخواب آروم» ؛ احساس غم انگیز یک خواننده برای کودکان شهید

نماهنگ «بخواب آروم» با صدای زانکو و به همراه دل نوشته ای احساسی از این خواننده برای کودکان شهید مینابی منتشر شد.

این نماهنگ در واکنش به تهاجم وحشیانه رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل به مدرسه «شجره طیبه» میناب و در چهلم این شهدا ساخته شده است.

زانکو درباره این نماهنگ نوشته است:به نام ایران، به نام میناب ، به نام کشوری که با هر اعتقاد و سلیقه و هر مسأله ای نامش ایران است و ایران می‌ماند. روزها و ماه ها گذشت و داغ دیدیم و ایستادیم. هیچکدام از ما مرد سکوت نیستیم و نخواهیم بود.

نه اینترنت داشتیم که فریاد بزنیم و واقعیت جنگ را به جهانیان نشان دهیم و نه توانستیم اینترنشنال را باور کنیم، نه توانستیم کمک‌های به اصطلاح برای مردم ایران را باور کنیم و نه صدای بمب و موشک از سرمان بیرون رفت. همه ما جانبازان این جنایات ساخت دست شیاطین طماع به این خاکیم. اینجا ایران است خاکی که آغشته به خون رستم ها و همت ها و باکری هاست، تا ابد داغدار مردم ایرانیم، داغدار جوانان پرپر شده کف خیابان ها، داغدار بچه‌های مدرسه شجره طیبه میناب؛ به‌خصوص دخترکان معصوم و مظلومی که بی‌گناه در آتش این جنایت‌ها سوختند و برای همیشه‌ تاریخ داغشان بر دلمان سنگینی خواهد کرد. داغدار دلیرمردان ناو دنا؛ آنان که پرصلابت ایستادند و بی‌صدا برای وطن جان دادند. زنده باد ایران همچون دماوند پایدار.»

