نشست آموزشی اساتید معارف اسلامی در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آموزشی اساتید حوزه معارف اسلام ناب، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، از ساعت ۷ صبح امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه در تالار شهروند اصفهان آغاز به کار کرد. این دوره آموزشی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه و مدارج دانشگاهی برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی در توضیح اهداف این برنامه اظهار کرد: یکی از مأموریتهای اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و توانمندسازی اقشار اثرگذار جامعه بهویژه روحانیون، مبلغان و مبلغات است و بر همین اساس، این نشست با محوریت ارتقای توان علمی و مهارتی اساتید معارف اسلامی برنامهریزی شده است.
وی افزود: شرکتکنندگان در این دوره، برای تدریس پودمانهای توحیدی، ولایی، معنوی، تمدنی و انقلابی که در سراسر استان اصفهان ارائه خواهد شد، مهارتهای تکمیلی و محتوای آموزشی لازم را دریافت میکنند.
این نشست آموزشی تا ساعت ۱۷ امروز ادامه خواهد داشت و طی آن، اساتید منتخب در قالب چندین کارگاه تخصصی با ساختار محتوایی و شیوههای نوین ارائه دروس معارفی آشنا میشوند.
