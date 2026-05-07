به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورعلی دیلم عصر پنجشنبه در مراسم فارغالتحصیلی جمعی از طلاب مدرسه دینی احمدیه مالای شیخ گینگلیک شهرستان کلاله، با تسلیت به مناسبتهای مذهبی و گرامیداشت یاد شهدا و علما، اظهار کرد: دین مبین اسلام نسخه جامع هدایت بشر است و تمام ابعاد زندگی انسان را از پیش از تولد تا معاد در بر میگیرد.
وی با بیان اینکه علم دینی بدون شناخت زمان و جامعه کارآمد نخواهد بود، افزود: رسالت اصلی عالمان دین، تبیین صحیح آموزههای اسلامی و پاسخگویی به مسائل نوپدید جامعه بر اساس اصول ثابت شریعت است.
دیلم با اشاره به مفهوم اجتهاد در فقه اسلامی اظهار کرد: فقیه و عالم دینی باید ضمن پایبندی به اصول، توان تحلیل مسائل جدید و مستحدثه را داشته باشد و بتواند احکام الهی را با شرایط روز تطبیق دهد.
رئیس مرکز اسلامی گلستان با استناد به آیات قرآن کریم گفت: قرآن بر انتخاب بهترین سخن و تبعیت از احسن تأکید دارد و این همان روح اجتهاد در فهم دین است؛ عالمی موفق است که در میان دیدگاههای مختلف، صحیحترین و کارآمدترین برداشت را برای هدایت جامعه ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به آیه «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه» اظهار کرد: پیامبران الهی در بستر جامعه خود و با زبان مردم مبعوث شدند و امروز نیز عالمان دین باید در متن جامعه حضور داشته باشند و از فضای مردم فاصله نگیرند.
دیلم با تأکید بر ضرورت درک تحولات اجتماعی افزود: اگر عالم دین از شرایط زمان و تحولات فکری جامعه عقب بماند، اثرگذاری خود را از دست میدهد و نمیتواند پاسخگوی نیازهای فکری نسل جدید باشد.
وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) گفت: علم زمانی اثرگذار است که با آگاهی از زمانه و شرایط اجتماعی همراه باشد، در غیر این صورت حتی دانش عمیق نیز میتواند به نتیجه مطلوب نرسد.
رئیس مرکز اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت دشمنشناسی و بصیرت دینی اظهار کرد: امروز جبهههای فکری و رسانهای علیه جهان اسلام فعال هستند و عالمان دین باید با شناخت دقیق این جریانها، جامعه را نسبت به تهدیدهای فکری و فرهنگی آگاه کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت وحدت میان شیعه و سنی در استان گلستان گفت: انسجام و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی از ظرفیتهای ارزشمند منطقه است که باید با دقت و هوشیاری حفظ و تقویت شود.
دیلم با تأکید بر لزوم تحول در شیوههای تبلیغ دینی خاطرنشان کرد: امروز تبلیغ دین نیازمند زبان روز، شناخت نسل جوان و بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی است و حوزههای علمیه باید متناسب با این نیازها حرکت کنند.
کلاله-رئیس مرکز اسلامی گلستان گفت: عالم دین باید مقتضیات زمان و نیازهای جامعه را درک کند، در غیر این صورت حتی دانش فقهی نیز نمیتواند مانع انحراف فکری و اجتماعی شود.
