به گزارش خبرنگار مهر، مریم شهریاری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: صبح امروز حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی هفت‌طبقه واقع در اراضی پاداد، نبش خیابان دانش چهار رخ داد و بلافاصله نیروهای امدادگر از ایستگاه‌های ۵۴ و ۵۵ با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی در طبقه منفی ساختمان با کاربری پارکینگ رخ داده بود و سه خودروی سواری شامل سورن، ۴۰۵ و سمند در محل پارک بودند که هنگام رسیدن آتش‌نشانان، دو خودرو به شدت درگیر حریق شده و خودروی سوم نیز دچار دودگرفتگی و خسارت جزئی شده بود.

وی توضیح داد: حجم بسیار زیاد دود و حرارت، نفوذ به محل آتش‌سوزی را با دشواری زیاد همراه کرد اما آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی عملیات اطفا را آغاز کردند. به دلیل انتشار شدید دود در طبقات فوقانی، تخلیه اضطراری ساکنان انجام شد و جان ۱۰ نفر از افراد گرفتار نجات یافت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: عملیات پس از ایمن‌سازی کامل، تخلیه دود و اطمینان از عدم گسترش حریق به پایان رسید.

شهریاری تأکید کرد: وجود سیستم‌های اعلام و اطفای حریق در ساختمان‌های مسکونی ضروری است و این سامانه‌ها حتی در غیاب افراد می‌توانند هشدار لازم را صادر کرده و در صورت تجهیز به اطفا، از گسترش آتش‌سوزی جلوگیری کنند.