به گزارش خبرگزاری مهر، همت علی شاه نظری در جلسه هم اندیشی بررسی وضعیت محیط زیست استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام محیط‌زیست استان زنجان شهید مهدی مجلل و شهید میکائیل هاشمی، اظهار داشت: ما مرهون و مدیون خون شهدای محیط‌زیست هستیم و باید با تکیه بر روحیه ایثار و خدمت آنان، در مسیر حفظ و حراست از طبیعت گام‌های مؤثرتری برداریم.

وی گفت: این عزیزان که جان خود را در راه صیانت از سرزمین و محیط‌ زیست کشور فدا کردند، شایسته‌ والاترین تقدیر و تکریم‌ هستند و ما موظفیم همواره قدردان ایثار و فداکاری آنان باشیم.

شاه نظری افزود: در توسعه بخش‌های مختلف باید از ظرفیت دانش‌بنیانها و فناوری‌های نو استفاده شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، تهدیدات زیست‌محیطی کاهش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، افزود: یکی از اقدامات مهم در استان زنجان، تأمین پایدار انرژی و پیش‌بینی سامانه‌های پشتیبان همچون ژنراتورهای برق برای مراکز حساس محیط‌زیستی است.

شاه‌نظری همچنین بر اهمیت تعامل سازنده و مستمر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید و تصریح کرد: هم‌افزایی و همراهی نمایندگان مردم در خانه ملت، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف عالیه سازمان حفاظت محیط‌زیست در سطح ملی و استانی ایفا می‌کند.

وی گفت: پیگیری‌های مجدانه نمایندگان می‌تواند به تسهیل روند جذب اعتبارات لازم، رفع موانع قانونی و تسریع در تصویب لوایح و طرح‌های حمایتی از محیط‌زیست کمک شایانی کند بنابراین تقویت این ارتباط دو سویه و تبیین دقیق اولویت‌ها و چالش‌های محیط‌زیستی برای نمایندگان، گامی اساسی در جهت تأمین زیرساخت‌های ضروری و ارتقای توان عملیاتی و حمایتی از این حوزه حیاتی خواهد بود.

در ادامه این نشست، رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز قدردانی صمیمانه از تلاش‌های مجموعه محیط‌زیست استان بر تعهد و آمادگی کامل خود برای پیگیری و رایزنی‌های لازم جهت افزایش تخصیص بودجه‌های عمرانی و اعتباری به حوزه راهبردی محیط‌زیست زنجان تأکید کردند.

جمال موسوی با اشاره به اهمیت حیاتی حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌بوم استان، آمادگی مجمع نمایندگان استان را برای رفع کمبودهای اساسی زیرساختی و تجهیزاتی اعلام داشت تا گامی مؤثر در جهت صیانت پایدار از محیط‌زیست و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی برداشته شود.

در پایان جلسه مقرر شد با هم‌افزایی سازمان محیط زیست و مجمع نمایندگان استان، نیازمندی‌ها و چالش های اولویت‌دار به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا با تأمین اعتبارات لازم، بستر مناسب برای تحول در کیفیت فعالیت‌های حفاظتی و نظارتی در سطح استان زنجان بیش از پیش فراهم شود.