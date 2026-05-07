شبکه مردمی حفاظت از منابع طبیعی در گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر نیکویی ظهر پنجشنبه از آغاز مأموریت جدید همیاران طبیعت در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: در چارچوب ابلاغیههای کشوری و با همکاری سازمان مدیریت بحران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، همیاران طبیعت دارای کارت معتبر به مدت یک سال خواهند شد و در حوزه حفاظت از عرصههای طبیعی و مدیریت بحران فعالیت خواهند کرد.
نیکویی با تأکید بر ضرورت تقویت حفاظت میدانی از منابع طبیعی افزود: حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی استان نیازمند حضور نیروهای آموزشدیده و سازمانیافته در عرصههاست و همیاران طبیعت در این طرح بهعنوان دیدهبانان مردمی، نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بحرانها ایفا میکنند.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این مأموریت، ایجاد یک زنجیره منسجم مدیریت حریق شامل پیشگیری، پایش مستمر، کشف سریع، اطلاعرسانی بهموقع و پشتیبانی از عملیات امداد و نجات است تا در صورت وقوع حوادث، واکنشها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی یکی از ارکان اصلی حفاظت پایدار از منابع طبیعی است و استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارتهای ناشی از حریق و تهدیدات زیستمحیطی داشته باشد.
در ادامه، رئیس آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی ادارهکل منابع طبیعی گلستان نیز با اشاره به اهمیت این طرح گفت: مأموریت جدید همیاران طبیعت بر اساس آییننامه فداکاران خدمت و دستورالعملهای مدیریت بحران اجرا میشود و فرصتی برای توسعه مشارکتهای مردمی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی فراهم کرده است.
نفیسه امامی افزود: همیاران طبیعت در این بازه زمانی علاوه بر پایش و دیدهبانی عرصهها، در پشتیبانی از عملیاتهای اطفای حریق و امداد و نجات نیز مشارکت خواهند داشت و آموزشهای تخصصی لازم برای افزایش آمادگی آنان پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: حضور میدانی و هوشمندانه نیروهای مردمی در عرصههای طبیعی میتواند ضریب خسارت ناشی از حوادث را کاهش داده و روند حفاظت از میراث طبیعی استان را تقویت کند.
بر اساس این گزارش، مأموریت یکساله همیاران طبیعت در گلستان شامل فعالیتهایی نظیر پایش مستمر عرصههای طبیعی، اعلام سریع وقوع حریق و همکاری با تیمهای عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات خواهد بود.
نظر شما