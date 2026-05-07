ابتکار جدید در استان سمنان برای مهار آفت ملخ بدون آسیب به طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از طراحی سیستم مکنده پشت تراکتوری برای کنترل ملخ کوهان‌دار در سمنان خبر داد و بیان کرد: رویکرد طراحی این سیستم استفاده از روش های شیمیایی است.

وی ادامه داد: پیشگیری از ورود سم به خاک و آب های زیرزمینی، کاهش اثرات مخرب بر موجودات غیر هدف و کمک به حفظ تنوع زیستی در تاغزارها از مزایای مهم این طرح محسوب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اینکه در روش های قبلی از شعله افکن استفاده می شده است، توضیح داد: این اقدام خطر آتش سوزی در بوته ها و عرصه های تاغی را به همراه دارد.

رهایی تصریح کرد: محدودیت در جا به جایی و بهره برداری مناطق دارای ناهمواری شدید، شیب های تند و ماسه ای، آسیب به برخی بوته ها و فشردگی خاک و تامین ماشین آلات در عرصه تاغزار از جمله چالش‌های موجود است.

وی با اشاره به اینکه در کل این سیستم سازگار با محیط زیست است، اظهار داشت: بقایای جمع آوری شده ملخ کوهان دار منبع خوبی برای صنعت دام و طیور و یک نهاده قابل استفاده است.