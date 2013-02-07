پروژه جمع آوری بذر و بذرکاری بیابانک سمنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل ولئیی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان ضمن اشاره به اتمام پروژه جمع آوری بذر و بذرکاری در روستای بیابانک گفت: به منظور افزایش پوشش گیاهی و با هدف جلوگیری از فرسایش خاک پروژه جمع آوری بذر تاغ و همچنین بذرکاری در سطح 160 هکتار از اراضی حاشیه راه آهن در منطقه بیابانک شهرستان سمنان انجام و به اتمام رسید.

وی اظهار داشت: انجام پروژه های بیابانزدایی با مشارکت مردم، اصلاح ساختار و روش های کشاورزی سنتی تنها راه مقابله با پدیده پیش رونده بیابانزایی است در غیر این صورت با اعتبارات دولتی،‌ مهار بیابانزایی در سمنان صدها سال به طول خواهد انجامید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان با اعلام این مطلب و با تاکید بر لزوم افزایش اعتبارات بخش بیابان، انجام پروژه های بیابانزدایی با مشارکت مردم و اصلاح ساختار و روش های کشاورزی سنتی را تنها راه مقابله اساسی با این معضل فراگیر دانست.

ولئیی گفت:‌ از بین بردن پوشش گیاهی و بوته کنی،‌ تخلیه مواد مغذی خاک از طریق کشاورزی نادرست و آبیاری های غلط توسعه شهری در اراضی مستعد کشاورزی،‌ آلودگی منابع آب، خاک و هوا از جمله عوامل گسترش بیابان ها است.

وی در خاتمه، پروژه جمع آوری بذر تاغ در راستای کنترل هرز آبها و افزایش پوشش گیاهی در اراضی بیابانی سمنان انجام شده است و با استقرار پوشش گیاهی ضمن کاهش خطر فرسایش خاک، هرز آبهای جاری مدیریت و کنترل خواهد شد.